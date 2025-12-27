Hayana News: सिरसा में पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़, नाबालिग आरोपी पर केस दर्ज



जागरण संवाददाता, सिरसा।रानियां के एक गांव में एक युवक ने पांच वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची की मां ने 16 साल की नाबालिग को ये हरकत करते हुए देख लिया। उसके शोर मचाने पर नाबालिग भाग गया।

आरोपित के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। जानकारी अनुसार बच्ची की मां ने बताया कि वह वीरवार को अपने घर पर काम कर रही थी। तभी आरोपित नाबालिग घर आया और कहने लगा कि बच्ची के साथ खेल लूं। लेकिन वह कमरे में बैठी उसके बच्ची के साथ गलत हरकतें करने लग गया। जब वह कमरें में पहुंची तो नाबालिग ने बच्ची के कपड़े उतार रखे थे। उसे देखकर वह कमरे से भाग गया।