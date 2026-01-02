फैन सेल्फी लेने पहुंचा तो गालियां देकर भगाया, फोन छीनकर जमीन पर पटका; सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज
हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिसार के एक रिसोर्ट में एक प्रशंसक का मोबाइल तोड़ने और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। मुलतानी च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा विवादों के घेरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर तोशाम रोड़ स्थित एक रिसोर्ट में कार्यक्रम के दौरान उन पर एक फैंस का मोबाइल तोड़ने व गाली-गलौज करने के आरोप लगे हैं।
सेल्फी लेने पहुंचा था रिंकू
मुलतानी चौक निवासी रिंकू ने आजाद नगर थाने में शिकायत दी है। शिकायत में रिंकू ने बताया नववर्ष की संध्या पर तोशाम रोड पर एक रिसोर्ट में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन था। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा आए हुए थे। स्वजनों के साथ मैं कार्यक्रम देखने गया था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वे जाने लगे। वहां कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। मैं भी उनके पास सेल्फी लेने चला गया।
फोन की टूट गई स्क्रीन
इसी दौरान मासूम शर्मा ने मेरा फोन छीन जमीन पर फेंक दिया व स्क्रीन टूट गई। फिर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर बदसलूकी भी की। एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच जारी है।
