Haryana Weather: हरियाणा में कड़ाके की ठंड का कहर, जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम लगातार बदल रहा है। तापमान में बदलाव के साथ ही रात के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। तापमान के गिरावट के साथ ही शनिवार को गुरुग्राम की रात सबसे ठंडी रही। यहां का तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया।

इसी प्रकार पांच और छह जनवरी को हल्के बादल छाने की संभावना जताई है। रविवार को प्रदेश में कई जिलों में कोहरे का आरेंज और यलो अलर्ट के साथ कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

गहरा कोहरा व धुंध होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होगी। वहीं आने वाले दिनों में भी कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर आठ जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना है।

परंतु पांच व छह जनवरी को बीच-बीच में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान वातावरण में नमी होने से उत्तर व दक्षिणी हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर अलसुबह व देर रात को गहरी धुंध व कोहरा रहने