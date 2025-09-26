Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार एयरपोर्ट के पास रोडवेज बस का अगला टायर निकला, बाल-बाल बचे यात्री

    By chetan verma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:06 PM (IST)

    हिसार से धांसू-सुलखनी रूट पर जा रही रोडवेज बस का टायर रास्ते में निकल गया जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इस घटना से रोडवेज की तकनीकी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने डिपो की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिसार एयरपोर्ट के पास रोडवेज बस का अगला टायर निकला, बाल-बाल बचे यात्री

    जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार से धांसू-सुलखनी व घिराय खानपुर रूट पर दौड़ रही रोडवेज बस का वीरवार को अगला टायर निकल गया। जिस कारण बस के अंदर अफरा-तरफरी मच गई।

    बड़ी मुश्किल से चालक ने अनियंत्रित बस को रास्ते में रोका और राहत की सांस ली। सौभाग्यशाली बात यह रही कि बस के अंदर एक भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। लेकिन कर्मशाला के तकनीकी शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए है कि रूट पर जाने से पहले क्या रोडवेज बस की तकनीकी विषयों को नहीं जांचा जाता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब जांचा गया तो बीच रास्ते में बस का टायर कैसे निकला। अगर कोई बड़ी घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यह जांच का विषय है। जानकारी के अनुसार हिसार के बस स्टैंड से करीब 6 बजे धांसू-सुलखनी व घिराय खानपुर रूट के लिए सवारियां से भरी निकली।

    जैसे ही बस एयरपोर्ट के पास तलवंडी राणा साइड जाने वाले सड़क मार्ग पर पहुंची इस दौरान ड्राइवर साइड से अगला टायर निकल गया। एकदम से अगला टायर निकलने से बस का अगला हिस्सा सड़क पर जाकर मिल गया हालांकि बस में जितने भी यात्री सवार थे किसी को कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। -

    यात्रियों की धड़कने थम गई: प्रत्यक्षदर्शी

    प्रत्यक्षदर्शी सुलखनी निवासी राजेश नलवा ने बताया कि बस का टायर निकलते ही बस में माहौल भयभीत हो गया था। सभी यात्री डर गए थे। सौभाग्य रहा कि किसी को चोट नहीं लगी। बस के अंदर धांसू-सुलखनी व घिराय खानपुर के विद्यार्थी एवं सवारी सवार थी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घटना के बाद यात्रियों ने हिसार डिपो की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।