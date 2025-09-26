हिसार एयरपोर्ट के पास रोडवेज बस का अगला टायर निकला, बाल-बाल बचे यात्री

हिसार से धांसू-सुलखनी रूट पर जा रही रोडवेज बस का टायर रास्ते में निकल गया जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इस घटना से रोडवेज की तकनीकी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने डिपो की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और जांच की मांग की है।

जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार से धांसू-सुलखनी व घिराय खानपुर रूट पर दौड़ रही रोडवेज बस का वीरवार को अगला टायर निकल गया। जिस कारण बस के अंदर अफरा-तरफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से चालक ने अनियंत्रित बस को रास्ते में रोका और राहत की सांस ली। सौभाग्यशाली बात यह रही कि बस के अंदर एक भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। लेकिन कर्मशाला के तकनीकी शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए है कि रूट पर जाने से पहले क्या रोडवेज बस की तकनीकी विषयों को नहीं जांचा जाता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब जांचा गया तो बीच रास्ते में बस का टायर कैसे निकला। अगर कोई बड़ी घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यह जांच का विषय है। जानकारी के अनुसार हिसार के बस स्टैंड से करीब 6 बजे धांसू-सुलखनी व घिराय खानपुर रूट के लिए सवारियां से भरी निकली।

जैसे ही बस एयरपोर्ट के पास तलवंडी राणा साइड जाने वाले सड़क मार्ग पर पहुंची इस दौरान ड्राइवर साइड से अगला टायर निकल गया। एकदम से अगला टायर निकलने से बस का अगला हिस्सा सड़क पर जाकर मिल गया हालांकि बस में जितने भी यात्री सवार थे किसी को कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। -