हिसार: गलत रूट से आ रही पंजाब रोडवेज की बस डेंजर प्वाइंट पर ट्राला से टकराई, 15 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, हिसार। सिरसा बाइपास चौक पर रविदास भवन के सामने शुक्रवार दोपहर डेंजर प्वाइंट बन चुके मोड़ पर दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे एक पंजाब रोडवेज बस को रोड क्रास करते समय हांसी की तरफ से आ रहे बजरी से भरे ट्राला ने टक्कर मार दी। टक्कर से बस पलट गई और ट्राला भी अनियंत्रित होकर मंदिर के सामने पलट गया।

इस दुर्घटना में बस में सवार यात्री समेत 15 लोग घायल हो गए। अन्य को हल्की चोट लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। घायलों में से बस चालक, कंडक्टर समेत आठ को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घायल यात्रियों का कहना है कि बस चालक ने सिरसा रोड की तरफ से आते हुए शहर में एंट्री करने के दौरान ब्रेक नहीं लगाए, जबकि उसने देख लिया था कि सामने से तेज रफ्तार में ट्राला आ रहा है। बस चालक का कहना है कि ट्राला स्पीड में आ रहा था, उसने रूकने का इशारा भी कर दिया था, हार्न भी बजाया, लेकिन रोड क्रास करते समय ट्राला चालक ने बस में टक्कर मार दी। जिससे कई यात्री घायल हो गए।

यात्रियों का कहना है कि पंजाब रोडवेज की बस गलत रूट से शहर में एंट्री कर रही थी क्योंकि हिसार रोडवेज की ओर से सिरसा रूट की तरफ से आने जाने वाली बसों की एंट्री बस अड्डा के पिछले गेट से है जबकि यह गाड़ी सामने गेट से आ रही थी।

हादसे में एक कार का बोनेट बस के नीचे दब गया। वहीं एक अन्य कार को भी बस की टक्कर लगी, लेकिन वह पीछे की तरफ खिसक गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पंजाब के लुधियाना व अन्य क्षेत्रों से हैं घायल घायलों में पंजाब के मुक्तसर जिले के लातोन कलां के रहने वाले परमिंद्र सिंह (45), लुधियाना के सीता नगर के रहने वाले पवन कुमार नरूला (53), मीनाक्षी (38), निधिका (15), हिसार की गीता कालोनी के रहने वाले शेखर (33), नवीन (30), किरी (45) व ऋषि नगर की शकुंतला देवी (49) शामिल है। इन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बनभौरी मंदिर से लौटी थी शकुंतला घायल शकुंतला ने बताया कि वह बनभौरी के मंदिर में धोक लगाकर वापस अपने घर ऋषि नगर में आ रही थी। वह बरवाला से इस बस में सवार हुई थी। शकुंतला देवी को सिर व घुटने में चोट है।

उसने बताया कि बस चालक ने ट्राला को देख भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद बस नहीं रोकी। तेज गति से आ रहे ट्राला चालक ने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक नहीं लगी, जिससे टक्कर हो गई। ट्राला चालक को रूकने का इशारा किया बस चालक परमिंद्र सिंह ने बताया कि बस लुधियाना से हिसार लेकर आ रहे थे। वापस 3.30 बजे बस कोहिसार से लुधियाना के लिए रवाना होना था। करीब 40 सवारियां बस में सवार थी।