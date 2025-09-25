Haryana News: हांसी बस स्टैंड पर छात्रा ने बुलाए गुंडे, आरोपियों ने कंडक्टर पर किया हमला

हांसी बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला हुआ। एक छात्रा रोडवेज पास को प्राइवेट बस में चलाने की जिद कर रही थी। पास चलाने से मना करने पर छात्रा ने गुंडे बुलाकर कंडक्टर राहुल पर हमला करवा दिया जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं। हमलावरों ने राहुल के सिर पर ईंट से वार किया और उसके बैग से 13 हजार रुपये भी निकाल लिए।

संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के बस स्टैंड पर बुधवार को प्राइवेट बस के परिचालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह बस हांसी से रोहतक के बीच चलती है। ऐसे में बस में बैठी गढी गांव निवासी एक छात्रा रोडवेज बस पास को प्राइवेट बस में चलाने को लेकर बहस हो गई, जिस पर परिचालक ने वह पास चलाने से मना कर दिया ओर किराया लेने की बात कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में छात्रा ने फोन पर गुंडे बुलवाकर महम निवासी परिचालक राहुल पर हमला करवा दिया। जिसके बाद हमलावरों ने राहुल के सिर पर ईंट मार दी, जिससे उसे गहरी चोट आई और तीन से चार टांके लगाने पड़े। घायल परिचालक को तुरंत नागरिक अस्पताल हांसी में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों व बस चालक ने बताया कि घटना हरियाणा रोडवेज पास को लेकर हुई।

उन्होंने बताया कि छात्रा प्राइवेट बस में रोडवेज का पास मानने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि हिसार कोर्ट के आदेश हैं। जबकि कंडक्टर ने समझाया कि यह आदेश केवल हिसार से भट्टू रूट की तीन बसों पर लागू है। इस बस का संचालन रोहतक जिले से है और यहां आरटीए रोहतक ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर तीन सितंबर 2025 को वापस भी ले लिए थे।

इसके बावजूद छात्रा ने बात मानने से इंकार कर दिया और फोन कर करीब 8–10 युवकों को बुलाकर हमला करवा दिया। परिचालक राहुल का कहना है कि मारपीट के दौरान उसके बैग में रखे 13 हजार रुपये भी युवकों ने निकाल लिए और फटा हुआ बैग वहीं फेंक गए।