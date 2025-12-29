Haryana News: ट्रेन के बाथरूम में हार्ट अटैक से यात्री की मौत, दवाई लेने जा रहा था मृतक

संवाद सहयोगी, हांसी। सोमवार को ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान चरखी दादरी निवासी 54 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है, जो अपने बेटे दीपक और एक रिश्तेदार के साथ हिसार दवा लेने जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार नरेश रेवाड़ी से फाजिल्का जा रही ट्रेन में सवार थे। भिवानी क्रास करने के बाद नरेश ट्रेन के बाथरूम में गए, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकले। इस पर स्वजन को चिंता हुई और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे स्टाफ को दी। ट्रेन सुबह करीब 7:45 बजे हांसी रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो नरेश अंदर सीट पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उन्हें तुरंत नागरिक अस्पताल हांसी ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के चलते ट्रेन को कुछ समय के लिए हांसी स्टेशन पर रोका गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।