Haryana News: ट्रेन के बाथरूम में हार्ट अटैक से यात्री की मौत, दवाई लेने जा रहा था मृतक
हांसी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चरखी दादरी निवासी 54 वर्षीय नरेश अपने बेटे के साथ हिसार दवा लेने जा रहे थे। भिवानी प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, हांसी। सोमवार को ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान चरखी दादरी निवासी 54 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है, जो अपने बेटे दीपक और एक रिश्तेदार के साथ हिसार दवा लेने जा रहे थे।
जानकारी के अनुसार नरेश रेवाड़ी से फाजिल्का जा रही ट्रेन में सवार थे। भिवानी क्रास करने के बाद नरेश ट्रेन के बाथरूम में गए, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकले। इस पर स्वजन को चिंता हुई और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे स्टाफ को दी। ट्रेन सुबह करीब 7:45 बजे हांसी रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो नरेश अंदर सीट पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उन्हें तुरंत नागरिक अस्पताल हांसी ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के चलते ट्रेन को कुछ समय के लिए हांसी स्टेशन पर रोका गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि उनके पिता को हार्निया की समस्या थी और वे हिसार के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। दवा लेने के लिए ही वे हिसार जा रहे थे। नरेश के शव को नागरिक अस्पताल हांसी में रखा गया है। डाक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। जीआरपी पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
