हरियाणा में शीत लहर जारी, नारनौल सबसे ठंडा; 30 दिसंबर को आएगा नया पश्चिमी विक्षोभ
हरियाणा में मौसम शुष्क और परिवर्तनशील बना हुआ है। नारनौल 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि हिसार का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया ग
नारनौल सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री
30 को एक और मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क परंतु गतिशील बना हुआ है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में कुछेक स्थानों पर बादलों की आवाजाही व कुछ स्थानों पर कोहरा देखने को मिला।
हिसार, फतेहाबाद व आसपास के जिलों में धूप खिली रही, हालांकि बीच-बीच में बादलवाही हुई। पश्चिमी हवाओं के चलने से शीत लहर का अहसास भी लोगों को हुआ। इस कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा में शीत लहर व धुंध-कोहरा के लिए लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
शुक्रवार को हिसार का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नारनौल का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सिरसा का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा।
महेंद्रगढ़ का न्यूनतम 6.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सभी जिलों का अधिकतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना हुआ है। बार-बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व हवाओं की दिशा में बदलाव से वातावरण में अस्थिरता बनी हुई है।
जिसकी वजह से नमी वाली शांत हवाएं चलने से सुबह के घंटों में धुंध कोहरा देखने को मिलता है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की बढ़त जबकि दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलती हैं। शुष्क उत्तरी पश्चिमी तेज गति की हवाएं चलने से धुंध कोहरा छंट जाता है और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके बाद 30 दिसंबर को एक और मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ आएगा।
