हिसार: एंबुलेंस में जच्चा-बच्चा की मौत, स्वजन की लापरवाही आई सामने; पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रभुवाला गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर रहने वाली 26 साल की गर्भवती काजल की नागरिक अस्पताल में लाते समय एंबुलेंस में मौत हो गई। महिला की मौत के साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर उकलाना मंडी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नागरिक अस्पताल में पहुंचे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले राम अवतार ने बताया कि चार- पांच महीने पहले पत्नी काजल और तीन साल के बेटे के साथ प्रभुवाला गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए आए। उसने बताया कि पत्नी काजल आठ माह की गर्भवती थी। शनिवार को पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई थी।

उस समय दवा देने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। रविवार सुबह पत्नी को फिर से प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। यह देखकर फोन कर एंबुलेंस बुलाई। फिर वहां पर मौजूद अन्य महिलाओं ने कहा की यहीं पर डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद एंबुलेंस को वापस भेज दिया।