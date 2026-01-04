Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिसार: एंबुलेंस में जच्चा-बच्चा की मौत, स्वजन की लापरवाही आई सामने; पुलिस जांच जारी

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:55 PM (IST)

    हिसार के प्रभुवाला गांव में 26 वर्षीय गर्भवती काजल और उसके गर्भस्थ शिशु की नागरिक अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में मौत हो गई। महिला को प्रसव पीड़ा हुई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एंबुलेंस में जच्चा-बच्चा की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रभुवाला गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर रहने वाली 26 साल की गर्भवती काजल की नागरिक अस्पताल में लाते समय एंबुलेंस में मौत हो गई। महिला की मौत के साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर उकलाना मंडी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नागरिक अस्पताल में पहुंचे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले राम अवतार ने बताया कि चार- पांच महीने पहले पत्नी काजल और तीन साल के बेटे के साथ प्रभुवाला गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए आए। उसने बताया कि पत्नी काजल आठ माह की गर्भवती थी। शनिवार को पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई थी।

    उस समय दवा देने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। रविवार सुबह पत्नी को फिर से प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। यह देखकर फोन कर एंबुलेंस बुलाई। फिर वहां पर मौजूद अन्य महिलाओं ने कहा की यहीं पर डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद एंबुलेंस को वापस भेज दिया।

    थोड़ी देर के बाद फिर से प्रसव पीड़ा होने लगी। फोन कर दोबारा से एंबुलेंस को बुलाया। फिर पत्नी को एंबुलेंस में लिटा कर नागरिक अस्पताल लेकर आ रहे थे। जैसे ही लितानी मोड़ के पास पहुंचे तो पत्नी बेसुध हो गई। नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस को मामले से अवगत करवाया।