    सिरसा में अस्पताल के शौचालय में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात सुरक्षित

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    सिरसा के नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग ने शौचालय में नवजात को जन्म दिया। बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद एसएनसीयू में भर्ती कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नाबालिग ने अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। नागरिक अस्पताल में सोमवार दोपहर को एक नाबालिग द्वारा जन्मे नवजात बच्चे को अस्पताल के शौचालय में छोड़े जाने का मामला सामने आया। शौचालय का उपयोग करने गई अन्य महिला ने बच्चे को देखा, जिसके बाद तुरंत एमसीएच वार्ड के स्टाफ को सूचना दी गई।

    स्टाफ ने बच्चे को उठाकर प्राथमिक उपचार दिया और उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। उधर, डिलीवरी के बाद नाबालिग को लगातार ब्लीडिंग होने लगी। स्वजन उसे अस्पताल से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हालत बिगड़ने पर उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। गायनी चिकित्सक ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उपचार दिया।

    खतरे से बाहर नवजात शिशु

    फिलहाल नाबालिग की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। नवजात शिशु की हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार बच्चे का वजन दो किलो 450 ग्राम है। उसे बिना ऑक्सीजन के एसएनसीयू में रखा गया है और नियमित रूप से दूध पिलाया जा रहा है।

    अस्पताल प्रशासन ने इस संबंधी पुलिस और बाल कल्याण समिति को अवगत करवाया। पीड़िता बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। मंगलवार को पुलिस की टीम ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। समिति को दिए गए बयानों में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके एक रिश्तेदार ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने से मना किया था। सोमवार को पेट दर्द की शिकायत पर वह मां के साथ नागरिक अस्पताल पहुंची थी।