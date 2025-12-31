सिरसा में अस्पताल के शौचालय में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात सुरक्षित

जागरण संवाददाता, सिरसा। नागरिक अस्पताल में सोमवार दोपहर को एक नाबालिग द्वारा जन्मे नवजात बच्चे को अस्पताल के शौचालय में छोड़े जाने का मामला सामने आया। शौचालय का उपयोग करने गई अन्य महिला ने बच्चे को देखा, जिसके बाद तुरंत एमसीएच वार्ड के स्टाफ को सूचना दी गई।

स्टाफ ने बच्चे को उठाकर प्राथमिक उपचार दिया और उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। उधर, डिलीवरी के बाद नाबालिग को लगातार ब्लीडिंग होने लगी। स्वजन उसे अस्पताल से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हालत बिगड़ने पर उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। गायनी चिकित्सक ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उपचार दिया।

खतरे से बाहर नवजात शिशु फिलहाल नाबालिग की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। नवजात शिशु की हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार बच्चे का वजन दो किलो 450 ग्राम है। उसे बिना ऑक्सीजन के एसएनसीयू में रखा गया है और नियमित रूप से दूध पिलाया जा रहा है।