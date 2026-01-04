हिसार: किसान एक्सप्रेस में अचानक बिगड़ी यात्री की तबीयत, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। किसान एक्सप्रेस में शुक्रवार शाम को करीब 50 वर्षीय अज्ञात यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों ने उसे सातरोड कलां के रेलवे स्टेशन पर उतारा। एंबुलेंस के जरिए उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए।

जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देख मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। शनिवार शाम को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार किसान एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को दिल्ली से चलकर शाम करीब 6.30 बजे सातरोड कलां के रेलवे स्टेशन पर रूकी। अचानक वहां एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने एंबुलेंस मंगवाकर उसे नागरिक अस्पताल के लिए रवाना कर दिया।