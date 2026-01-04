Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिसार: किसान एक्सप्रेस में अचानक बिगड़ी यात्री की तबीयत, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:58 PM (IST)

    किसान एक्सप्रेस में शुक्रवार शाम एक अज्ञात यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सातरोड कलां स्टेशन पर उतारा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रोहा मेडिक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    किसान एक्सप्रेस में तबीयत बिगड़ने से यात्री की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। किसान एक्सप्रेस में शुक्रवार शाम को करीब 50 वर्षीय अज्ञात यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों ने उसे सातरोड कलां के रेलवे स्टेशन पर उतारा। एंबुलेंस के जरिए उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए।

    जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देख मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। शनिवार शाम को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार किसान एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को दिल्ली से चलकर शाम करीब 6.30 बजे सातरोड कलां के रेलवे स्टेशन पर रूकी। अचानक वहां एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने एंबुलेंस मंगवाकर उसे नागरिक अस्पताल के लिए रवाना कर दिया।

    वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। उसने वहां शनिवार शाम को दम तोड़ दिया। रेलवे थाना के एसआई वीरेंद्र ने बताया कि मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज के शवगृह में रखवाया है।