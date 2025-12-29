Language
    खुशी नर्सिंग कॉलेज यौन शोषण मामला: अभय चौटाला ने आरोपी डायरेक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नारनौंद के खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा डायरेक्टर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने बीजेपी स ...और पढ़ें

    अभय चौटाला ने आरोपी डायरेक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नारनौंद के खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा डायरेक्टर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कार्रवाई न करने और कांग्रेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। 

    BJP राज में बेटियां सुरक्षित नहीं: चौटाला 

    अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेटियों का सरेआम यौन उत्पीड़न किया जा रहा है और बेहद शर्म की बात है कि सरकार आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित बच्चियों पर लाठीचार्ज करवा रही है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जो अब सिर्फ नारा बनकर रह गया है।

    उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं आज सड़कों पर मारी-मारी फिर रही हैं, लेकिन उनको कोई न्याय नहीं दिया जा रहा।

    कांग्रेस भी आरोपी को बचा रही: चौटाला

    उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा पत्रकारों पर भी इस मामले को मीडिया में न छापने का दबाव बनाया जा रहा है। छात्राओं ने यौन उत्पीडन के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार द्वारा बनाई गई जांच एजेंसी कह रही है कि उनके आरोप निराधार हैं। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन ने माना है कि छात्राओं के आरोप बिल्कुल सही हैं।

    वहीं, इस मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। इससे पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरोपी को बचा रही हैं और आपस में मिली हुई हैं।

    सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम

    अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक अगर बीजेपी सरकार ने आरोपी के खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं लिया, तो इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला सैकड़ों महिलाओं के साथ हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ धरने पर बैठेंगी।