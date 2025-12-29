हांसी में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी लगा ली फांसी; जारी जारी

जागरण संवाददाता, हांसी। हांसी जिले के भाटला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद युवक ने जहर खा लिया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

6 साल पहले हुई थी शादी पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राकेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सीमा रानी की कस्सी (तेज धारदार हथियार) मारकर हत्या कर दी। दंपति की शादी को लगभग 6-7 साल हुए थे और उनकी दो छोटी बेटियां हैं। सीमा मूल रूप से मतलोडा, बरवाला की रहने वाली थी। वहीं, राकेश कुमार हांसी शहर में स्थित एक ठंडा फैक्ट्री में काम करता था।