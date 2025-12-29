हांसी में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी लगा ली फांसी; जारी जारी

Language
    हांसी में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी लगा ली फांसी

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    हांसी के भाटला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राकेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सीमा रानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद उ

    धारदार हथियार से महिला की हत्या

    जागरण संवाददाता, हांसी। हांसी जिले के भाटला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद युवक ने जहर खा लिया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

    6 साल पहले हुई थी शादी

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राकेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सीमा रानी की कस्सी (तेज धारदार हथियार) मारकर हत्या कर दी दंपति की शादी को लगभग 6-7 साल हुए थे और उनकी दो छोटी बेटियां हैं। सीमा मूल रूप से मतलोडा, बरवाला की रहने वाली थी। वहीं, राकेश कुमार हांसी शहर में स्थित एक ठंडा फैक्ट्री में काम करता था।

    हत्या की जांच में जुटी पुलिस

    घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया?