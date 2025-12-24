Language
    जेठ के साथ अफेयर, पति की हत्या और फिर जेठ की भी हत्या... हरियाणा में महिला ने किया ऐसा कारनामा की दंग रह जाएंगे आप

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    सुरजीत को पत्नी रेखा और उसके भाई मदनलाल के अवैध संबंधों का पता चल गया था। रेखा ने साथियों मनदीप और प्रवेश के साथ मिलकर सुरजीत की हत्या कर दी। पुलिस ने ...और पढ़ें

    पति को पत्नी के अवैध संबंध की लग गई थी भनक इसलिए दो साथियों के साथ उतारा था मौत के घाट। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। मंगाली आकलन गांव के रहने वाले सुरजीत को अपनी पत्नी रेखा और उसके बड़े भाई मदनलाल के बीच अवैध संबंधों की भनक लग गई थी। सुरजीत दोनों के बीच की दीवार बन रहा था इसलिए रेखा ने अपने दो साथियों मेहंदा निवासी मनदीप और प्रवेश के साथ मिलकर अपने पति की तकिये से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

    वारदात को अंजाम देने से पहले नशे की गोलियां दी गई थी। परिवार के किसी भी सदस्यों को इसका पता नहीं था। अब आजाद नगर थाना पुलिस ने तीनों आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर दो दिन के रिमांड पर लिया था।

    रिमांड के दौरान आरोपितों ने वारदात का खुलासा किया कि वारदात को कैसे और किस वजह से अंजाम दिया गया। बुधवार को पुलिस ने तीनों को दोबारा से अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

    25 अक्टूबर को करवाई थी जेठ की हत्या

    सितंबर माह में मनदीप और प्रवेश के साथ मिलकर रेखा ने अपने पति सुरजीत की हत्या की। उसके बाद सुरजीत का बड़ा भाई रेखा की 20 साल की बेटी पर नजर रखने लगा था। इसका पता रेखा को लग गया। उसने मदनलाल को भी ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा की पहले पति की हत्या करने के बाद किसी को शक नहीं हुआ तो जेठ की हत्या की बात भी किसी को पता नहीं चलेगी।

    वारदात को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। वारदात वाले दिन 25 अक्टूबर को रेखा ने मदनलाल को अपने घर बुलाया। साथ ही प्रवेश और मनदीप को सूचना दी कि मदनलाल उसके घर आ रहा है। प्लान के तहत प्रवेश और मनदीप कार में सवार हाेकर मंगाली आकलान गांव पहुंचे। जब मदनलाल स्कूटी लेकर रेखा के घर के नजदीक पहुंचा तो पहले कार से स्कूटी को टक्कर मार दी।

    स्कूटी से गिरने के बाद दाेनों ने लोहे की रॉड से मदनलाल के सिर पर वार कर दिए। बाद में मौके से फरार हो गए थे। सीआईए टीम ने गहराई से जांच की तो सीसीटीवी की फुटेज में कार से स्कूटी को टक्कर मारते नजर आए। जिस कारण वारदात का खुलासा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपित मनदीप वाहन फाइनेंस का काम करता है और प्रवेश राजनीतिक विज्ञान का अंतिम वर्ष का छात्र है। रेखा मेहनत मजदूरी का काम करती है।