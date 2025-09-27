Language
    फोन पर बात करने को लेकर पति-पत्नी में हुई कहासुनी, पत्नी ने कर ली आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:33 PM (IST)

    हिसार के स्याहड़वा गांव में 21 वर्षीय पूजा ने पति के फोन तोड़ने पर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली पूजा हरियाणा में ईंट-भट्टे पर झुग्गी में रहती थी। पति दीपू के अनुसार फोन पर बात करने को लेकर उनमें कहासुनी हुई थी जिसके बाद पूजा ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    जागरण संवाददाता, हिसार। पति के फोन तोड़ने पर नाराज होकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गांव महुवी की रहने वाली व हाल हिसार में गांव स्याहड़वा में हरियाणा ईंट-भट्ठा पर झुग्गियों में रहने वाली 21 वर्षीय पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।

    मामले में पूजा के पति दीपू ने बताया कि वीरवार दोपहर को वह अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रहा था, पूजा ने उसे कहा कि अपनी मम्मी से बात न करो। इस बात पर दोनों में थोड़ी कहासुनी हो गई, फिर उसने गुस्से में आकर अपना फोन तोड़ दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया।

    शाम को वापस झुग्गी के पास आया। झुग्गी के सामने पूजा अपने बच्चे को खिला रही थी। वह वहां पर ईंटे बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने लगा। पूजा बेटी को लेकर झुग्गी के अंदर चली गई। वह अपने काम में व्यस्त हो गया। उसी दौरान उसकी एक वर्षीय बेटी जोर से रोने लगी तो वह दौड़कर झुग्गी में गया।