हिसार में ट्रेन से गिरकर होमगार्ड की मौत, मिर्गी का दौरा बना वजह

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के गांव सातरोड के पास गत बुधवार को चलती रेलगाड़ी गिरने से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के रहने वाले और होमगार्ड 45 वर्षीय इंद्रराज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए स्वजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां वीरवार को उनकी मौत हो गई।

राजकीय रेलवे पुलिस ने दोपहर बाद पोस्टमार्टम करवा कर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी इंद्रराज बुधवार को रेलगाड़ी में सफर करते हुए सातरोड के पास पहुंचा।

स्वजन ने बताया कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे। वह रेलगाड़ी के शौचालय की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा आ गया और वह चलती रेलगाड़ी से नीचे गिर गया। घायल हालत में उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए।