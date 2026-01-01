Language
    हिसार में ट्रेन से गिरकर होमगार्ड की मौत, मिर्गी का दौरा बना वजह

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:33 PM (IST)

    हिसार के सातरोड गांव के पास चलती ट्रेन से गिरने के बाद हनुमानगढ़ निवासी होमगार्ड इंद्रराज (45) की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार ...और पढ़ें

    ट्रेन से गिरकर होमगार्ड की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के गांव सातरोड के पास गत बुधवार को चलती रेलगाड़ी गिरने से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के रहने वाले और होमगार्ड 45 वर्षीय इंद्रराज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए स्वजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां वीरवार को उनकी मौत हो गई।

    राजकीय रेलवे पुलिस ने दोपहर बाद पोस्टमार्टम करवा कर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
    जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी इंद्रराज बुधवार को रेलगाड़ी में सफर करते हुए सातरोड के पास पहुंचा।

    स्वजन ने बताया कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे। वह रेलगाड़ी के शौचालय की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा आ गया और वह चलती रेलगाड़ी से नीचे गिर गया। घायल हालत में उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए।

    बाद में उसे मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। बाद में स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।