    हिसार: उल्टियां होते ही बिगड़ी तबीयत, शराब पीने से 21 साल के युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:23 PM (IST)

    हिसार के विनोद नगर में 21 वर्षीय ओगेश की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई। सोमवार दोपहर को उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। एचटीएम थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और इत्तफाकिया कार्रवाई की है। ओगेश उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला था और मजदूरी करता था।

    शराब पीने से 21 साल के युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। मिलगेट एरिया स्थित विनोद नगर में रहने वाले 21 साल के युवक की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। सोमवार दोपहर को ओगेश की तबीयत बिगड़ी उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एचटीएम थाना पुलिस ने मंगलवार को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव स्वजन को सौंप दिया।

    पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के कादर चौक निवासी ओगेश अपने परिवार के साथ विनोद नगर में रहता था। वह मेहनत मजदूरी का काम करता था। स्वजन ने बताया कि ओगेश शराब पीने का आदी था। वह अक्सर शराब के नशे में रहता था।

    सोमवार को भी उसने दिन के समय शराब पी रखी थी। जिस कारण उसे उल्टियां शुरू हो गई और तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ओगेश के एक साल का बेटा है। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच आरंभ की।