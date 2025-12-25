हिसार में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 16 वर्षीय किशोरी की मौत
हिसार के अग्रोहा में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 16 वर्षीय विजय की मौत हो गई। उसके भाई पवन और फ्रांसी निवासी गुगन घायल हो गए, जिनका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। जिला के अग्रोहा कब्से में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिस कारण बाइक पर अग्रोहा निवासी 16 साल के विजय की मौत हो गई। उसका भाई पवन और फ्रांसी निवासी गुगन घायल हो गए। गुगन का मेडिकल कालेज अग्रोहा में उपचार चल रहा है।
अग्रोहा थाना पुलिस ने वीरवार दोपहर को शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
मृतक के स्वजनों ने बताया कि पवन अपने भाई के विजय के साथ फ्रांसी गांव में गुगन से मिलने के लिए गए थे। बुधवार शाम को तीनों बाइक पर सवार होकर फ्रांसी गांव से अग्रोहा आ रहे थे। जब वे अग्रोहा के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।
जिस कारण तीनों को उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वियज की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रैफर कर दिया। स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पवन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुगन का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
