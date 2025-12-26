हिसार: तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर-14 के गेट नंबर दो के सामने वीरवार रात 9.30 बजे के करीब एक स्कार्पियों गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी से 30 वर्षीय शिव नगर निवासी प्रवीन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रवीन उछलकर काफी दूर जाकर गिरा। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गाड़ी भी सड़क की लेन पार करते हुए पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां गाड़ी को क्रेन बुलाकर सड़क से हटवाया गया। पुलिस ने मामले में गाड़ी चालक पर केस दर्ज किया है। शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।

प्रवीन छह भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसकी सात माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा स्कार्पियो चालक पर 60 से अधिक ओवरस्पीड का चालान कटा था। भतीजे के बयान पर केस दर्ज 12 क्वार्टर रोड स्थित नेता जी कालोनी निवासी प्रदीप ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 25 दिसंबर की रात करीब 9.30 बजे वह और उसका चाचा शिव नगर निवासी प्रवीन सेक्टर-14 के गेट नंबर दो के सामने मेन रोड पर बस अड्डा जाने के लिए बाइक पर खड़े थे। उसका चाचा प्रवीन सर्दी के कारण पैदल चलने लगा, वह उससे कुछ दूरी पर पीछे आ रहा था।

उस समय सिरसा चुंगी की तरफ से एक स्कार्पियो गाड़ी का चालक अपनी गाड़ी को लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसके चाचा प्रवीन को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि उसका चाचा उछलकर काफी दूर सड़क पर गिरा। गाड़ी सड़क के डिवाइडर से टकरा कर सड़क के दूसरी तरफ पेड़ से टकरा गई। उसने देखा तो काले रंग की स्कार्पियों गाड़ी थी।

उसने एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बवानी खेड़ा निवासी सचिन बताया। उसने अपने चाचा प्रवीन को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके चाचा को एक्सीडेंट के कारण काफी चोटें लगी हुई थी।