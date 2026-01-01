हिसार में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत, चालक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हिसार। रावलवास कलां गांव के पास बुधवार दोपहर बाद एक प्राइवेट स्कूल की बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार रावलवास कलां निवासी 36 साल का रोशनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया।

जख्मी हालत में स्वजन रोशनलाल को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने वीरवार सुबह नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करव स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर स्कूल बस चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार रावलवास कलां का रहने वाला रोशनलाल गांव में खेतीबाड़ी का काम करता था। बुधवार दोपहर को वह किसी काम से गोरछी गांव गया था। दोपहर बाद वह बाइक पर सवार होकर गोरछी गांव से अपने गांव की तरफ आ रहा था।