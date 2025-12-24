'हेलो! आपके लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे आ गए हैं...', हरियाणा में साइबर ठग ने महिला को झांसा देकर उड़ाए 99 हजार
हांसी में एक महिला को लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर साइबर ठगों ने 99 हजार रुपये का चूना लगाया। महिला को फोन पर योजना के पैसे आने का झांसा दिया गया और ख ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, हांसी। लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर पैसे दिलवाने का झांसा दे साइबर ठगों ने महिला के खाते से करीब 99 हजार रुपये ठग लिए। जब महिला को इस बारे पता चला तो उसने तुरंत इसकी शिकायत साइबर ऑनलाइन नंबर पर दर्ज करवा दी। महिला द्वारा पुलिस को इस बारे लिखित में शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में मसुदपुर गांव निवासी सुमन ने बताया कि 20 दिसंबर को उसके मोबाइल पर अनॉन नंबर से काल आई थी। फोन करने वाला युवक उसे कहने लगा कि उसके खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे आए है। वह उसे चेक करके बता दे।
जब महिला ने खाता चेक करने के बाद उक्त युवक को पैसे नहीं आने के बारे बताया। जिसके बाद दोबारा महिला को उसके खाते में 10 रुपये डालने की बात कही। जिस पर महिला ने ये पैसे भी उसके खाते में न आने की बात बताई।
जिस पर दोबारा आरोपित ने महिला से पेटीएम ऐप से 2400 रुपये डालने की बात कही। जिसके बाद एटीएम से 24980 रुपये भरने की बात कही और लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही महिला के खाते से रुपये कट गए। इसी प्रकार से लिंक भेज कर साइबर ठग ने महिला के खाते से कुल 98780 रुपये की साइबर ठगी कर दी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
