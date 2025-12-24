'हेलो! आपके लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे आ गए हैं...', हरियाणा में साइबर ठग ने महिला को झांसा देकर उड़ाए 99 हजार

संवाद सहयोगी, हांसी। लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर पैसे दिलवाने का झांसा दे साइबर ठगों ने महिला के खाते से करीब 99 हजार रुपये ठग लिए। जब महिला को इस बारे पता चला तो उसने तुरंत इसकी शिकायत साइबर ऑनलाइन नंबर पर दर्ज करवा दी। महिला द्वारा पुलिस को इस बारे लिखित में शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में मसुदपुर गांव निवासी सुमन ने बताया कि 20 दिसंबर को उसके मोबाइल पर अनॉन नंबर से काल आई थी। फोन करने वाला युवक उसे कहने लगा कि उसके खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे आए है। वह उसे चेक करके बता दे।

जब महिला ने खाता चेक करने के बाद उक्त युवक को पैसे नहीं आने के बारे बताया। जिसके बाद दोबारा महिला को उसके खाते में 10 रुपये डालने की बात कही। जिस पर महिला ने ये पैसे भी उसके खाते में न आने की बात बताई।