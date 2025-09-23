Language
    हरियाणा में एक ही प्लेटफाॅर्म पर मिलेगा वित्तीय व भूमि डाटा, पीपीपी से जुड़ेंगे टैक्स और जमीन के रिकॉर्ड

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:23 PM (IST)

    हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को आधार और बैंक लिंकिंग तक सीमित नहीं रखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीपीपी को भूमि रिकॉर्ड आयकर रिटर्न से जोड़ा जाएगा। लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। पीपीपी से आर्थिक स्थिति का डिजिटल खाका बनेगा जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और सही हकदारों तक लाभ पहुंचेगा।

    पीपीपी को भूमि स्वामित्व रिकाॅर्ड, आयकर रिटर्न, बैंक अकाउंट और टीडीएस डेटा से जोड़ा जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में वित्तीय व भूमि डाटा एक ही प्लेटफाॅर्म पर मिलेगा। सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के सहारे परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को भूमि स्वामित्व रिकाॅर्ड, आयकर रिटर्न, बैंक अकाउंट और टीडीएस डेटा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। सरकार परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को सिर्फ पहचान या आधार लिंकिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती। अगले चरण में इस योजना का चेहरा बदलने वाला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

    अभी तक पीपीपी केवल आधार और लाभार्थी परिवार के एक बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। भविष्य में इसका दायरा काफी व्यापक होने जा रहा है। राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों को लिंक करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। अगले चरण में इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के डाटा से भी जोड़ दिया जाएगा। यानी किसी भी परिवार की आय, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न एक क्लिक में ट्रैक हो सकेंगे।

    यह कदम कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। पीपीपी केवल पहचान का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पूरा डिजिटल खाका होगा। सरकार की उम्मीद है कि पीपीपी और एआई का यह मेल हरियाणा की ‘लाभार्थी राजनीति’ को नई दिशा देगा और असली हकदारों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा।

    फर्जीवाड़े की संभावना बेहद कम हो जाएगी

    पीपीपी कार्यक्रम के स्टेट कोआर्डिनेटर सतीश खोला का कहना है कि योजना की उच्चस्तरीय समीक्षा हो चुकी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि जब लाभार्थियों का पूरा वित्तीय व भूमि डाटा एक ही प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध होगा, तो फर्जीवाड़े की संभावना बेहद कम हो जाएगी। किसी भी परिवार के कई बैंक खातों की जानकारी भी सामने आ जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ डुप्लीकेट अकाउंट या गलत दस्तावेज़ के आधार पर न लिया जाए।

    प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लिए बड़ा कदम

    यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ा प्रयोग होगा। पीपीपी का यह नया स्वरूप हरियाणा को उन चुनिंदा राज्यों की कतार में खड़ा कर देगा, जो डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले चरण में आधार और बैंक अकाउंट लिंक किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में भूमि रिकार्ड और टैक्स डाटा इंटीग्रेशन पर काम होगा। तीसरे चरण में एआइ आधारित डेटा विश्लेषण और पात्रता निर्धारण पर काम होगा।

    76 लाख परिवारों के पीपीपी, इनमें 40 लाख बीपीएल

    हरियाणा में अब तक 76 लाख से ज्यादा परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें से 40 लाख से अधिक परिवार बीपीएल श्रेणी में दर्ज हैं। यही वजह है कि सरकार अब इस डाटा को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है, ताकि वास्तविक गरीब परिवारों को ही लाभ मिल सके।

    आय प्रमाण पत्र की जगह डिजिटल ट्रैकिंग

    अभी तक किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र, आधार और कुछ सहायक दस्तावेज़ देना अनिवार्य था। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। एआइ संचालित सिस्टम सीधे यह बता सकेगा कि किस परिवार की वास्तविक आय कितनी है, उनके पास कितनी जमीन है और वे किस टैक्स स्लैब में आते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि डिजिटल रिकार्ड पहले से सरकारी विभागों में मौजूद हैं। एआइ इन्हें जोड़कर पात्रता का असली नक्शा खींच देगा।