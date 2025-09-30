Language
    किसानों की बल्ले-बल्ले: हिसार एयरपोर्ट परिसर में बनेंगे वेयरहाउस, आसानी से विदेश भेजे जा सकेंगे फल-सब्जियां

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:24 PM (IST)

    हरियाणा सरकार हिसार एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक वेयरहाउस बनाएगी। इसका लक्ष्य किसानों की बागवानी फसलों को सुरक्षित रखना और निर्यात को बढ़ावा देना है। कोल्ड स्टोरेज और एयर कार्गो सेवाएं स्थापित की जाएंगी जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा। हिसार सिरसा और फतेहाबाद में स्ट्राबेरी अमरूद और किन्नू जैसी फसलों के क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी।

    हिसार एयरपोर्ट परिसर में बनेंगे वेयरहाउस। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में अत्याधुनिक वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की बागवानी फसलों की गुणवत्ता एवं ताजगी को नियंत्रित तापमान पर संरक्षित रखते हुए उनके भंडारण और परिवहन की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

    निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कारपोरेशन और नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कारपोरेशन द्वारा एयरपोर्ट परिसर में कोल्ड स्टोरेज एयर कार्गो सेवाएं स्थापित की जाएंगी।

    इन सुविधाओं से किसानों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षित और निर्यात किए जा सकेंगे, जिससे हरियाणा बागवानी उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

    हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाला यह वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को नई पहचान देगा और हरियाणा को कृषि-निर्यात हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नियंत्रित तापमान पर भंडारण और निर्यात की सुविधा किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगी और उनकी उपज की उचित कीमत सुनिश्चित करेगी। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद स्ट्राबेरी, अमरूद और किन्नू जैसी बागवानी फसलों के प्रमुख क्लस्टर के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी किसान की फसल खराब न हो, इसके लिए वेयरहाउस कारपोरेशन सक्रिय भूमिका निभाए और स्टोरेज के साथ-साथ निर्यात की प्रक्रिया में किसानों की अधिकतम मदद करे। भंडारण सुविधाओं में नियंत्रित तापमान बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

    बागवानी और अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा फूलों और फलों जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिए एयर कार्गो सेवाओं को सक्षम बनाने पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा।

    बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, नागरिक उड्डयन विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार, हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक डा. शालीन और नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार नरहरि सिंह बांगर ने भी अपनी बात रखी।