हरियाणा में ठंड की आहट, बारिश के बाद पूरी तरह बदला मौसम; पढ़ें IMD का अपडेट और अगले 5 दिन का वेदर अपडेट
हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद मौसम में बदलाव आया है। छह जिलों में तेज बारिश हुई जबकि अन्य में हल्की वर्षा दर्ज की गई। कुछ जिलों में तापमान अभी भी 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और वर्षा की संभावना जताई है जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रात में ठंडक बढ़ने का अनुमान है।
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अचानक से मौसम में परिवर्तन होने लगा है। मंगलवार को प्रदेश के छह जिलों में तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही तीन शहरों में हल्की वर्षा से मौसम ठंडा हो गया।
मगर वर्षा के बावजूद अभी काफी जिलों का तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिन के समय धूप खिलने के कारण लोग उमस से ज्यादा परेशान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर के बहादुरगढ़ में तेज वर्षा हुई।
इसके साथ ही चरखी दादरी, भिवानी और हिसार के बरवाला में हल्की वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव होगा। रात के समय ठंडक हो सकती है।
एक अक्टूबर को झज्जर, रेवाड़ी, मेवात, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़ में वर्षा होने की संभावना है। वहीं, 5 अक्टूबर के बाद फिर से वर्षा हो सकती है। इसको लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।