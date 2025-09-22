लाडो लक्ष्मी योजना को उत्सव बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, तीसरे नवरात्र पर एप लॉन्च करेंगे सीएम
हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को एक उत्सव बनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए अधिकारी छुट्टी वाले दिन भी योजना की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटे रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में तीसरे नवरात्र पर लाडो लक्ष्मी योजना का एप लॉन्च करेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जिसके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को प्रदेश सरकार उत्सव बनाने की तैयारी में है। तीसरे नवरात्र पर वीरवार को पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का एप लॉन्च करेंगे। योजना की सफल तरीके से लॉन्चिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्देश दिया गया है कि योजना को लेकर अधिकारी किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें।
सोमवार को महाराजा अग्रसेन जयंती के राजकीय अवकाश के बावजूद समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधिकारी योजना की औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। मंगलवार को भी वीर एवं शहीदी दिवस के अवकाश के बावजूद यह दफ्तर खुले रहेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वयं प्रतिदिन इस योजना पर अपडेट रिपोर्ट ले रहे हैं। सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 25 सितंबर को 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करेंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व विभाग अलग से निर्देश जारी कर विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि सभी ऑनलाइन निवास प्रमाणपत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए, जिस दिन वे प्राप्त हों। यह कार्य 24 सितंबर तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
योजना का ट्रायल हो चुका पूरा, नहीं आई कोई शिकायत
लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। यह ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से रिपोर्ट ले रहे हैं।
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये
लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और सम्मान दिलाना है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। पात्रता के लिए आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और महिला कम से कम 15 साल से हरियाणा की स्थायी निवासी हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।