    हरियाणा में नए साल पर बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:08 AM (IST)

    हरियाणा में नए साल की रात और दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। धुंध के कारण सूर्य के दर्शन कम हुए। मौसम विभाग ने ...और पढ़ें

    हरियाणा में नए साल पर बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में नए साल की रात और दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई। आठ जिलों में हुई बूंदाबांदी से दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो गया है। रात के तापमान में उछाल हुआ तो दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे ठंड अधिक हो गई है। धुंध बढ़ने से सूर्य के दर्शन कम हुए। वर्षा से मौसम में बदलाव के साथ ही शुक्रवार को प्रदेश में कोहरे का आरेंज अलर्ट और कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है।

    वहीं कृषि विज्ञानियों ने इस हल्की बूंदाबांदी को फसल के लिए बेहतर बताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को घना कोहरा छा सकता है। इसे लेकर हर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में भी कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है। इससे ठंड बढ़ सकती है। वहीं दिन और रात के तापमान में अंतर कम रह सकता है। सोमवार को पानीपत, झज्जर और करनाल आदि कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई।

    तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत

    प्रॉपर्टी डीलर के फार्म हाउस में अंगीठी जलाकर सोए तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। लोगों ने शवों को कमरे में पड़ा देखा। वहीं पुलिस ने मृतकों के स्वजन को घटना के बारे में सूचना दी।

    तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार नेपाल निवासी 22 वर्षीय कमल, 21 वर्षीय राज व 24 वर्षीय संतोष तीनों शहर में अलग-अलग जगह पर मकानों में रसोइये का काम करते थे। इनमें से कमल कच्चा चमारिया रोड पटाखा फैक्ट्री के पास सेक्टर-34 निवासी नरेंद्र के फौजी फार्म हाउस पर खाना बनाता था।