हरियाणा: सर्दियों की छुट्टियों में घर से ही परीक्षा दे रहे 10वीं-12वीं के विद्यार्थी, चेक करें डेटशीट

जागरण संवाददाता, हिसार। शीतकालीन छुट्टियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी घर से ही परीक्षा दे रहे हैं। विभाग की ओर से परीक्षा की समय-सारिणी जारी कर दी गई थी। शुक्रवार से ही विद्यार्थियों ने जारी परीक्षा की समय सारिणी के अनुसार अपने घर से ही परीक्षा देते नजर आए।

उपरोक्त दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को हिंदी विषय की परीक्षा घर से ही दी। अध्यापको की तरफ से दोपहर एक बजे से पहले प्रश्न-पत्र वाट्सएप ग्रुपों पर भेज दिए गए। जिसका शाम चार बजे तक विद्यार्थी हल करते दिखे। स्कूल के मुखिया अपने स्तर पर प्रश्न-पत्र जारी कर रहे हैं। जिन्हें संबंधित विषय के शिक्षकों को भेजा जा रहा है।

वे आगे चलकर विद्यार्थियों के वाट्सएप ग्रुपों पर शेयर कर रहे हैं। खास बात है कि 15 जनवरी 2026 को जैसे ही शीतकालीन छुट्टियां खत्म होगी तो अगले दिन विद्यार्थियों को उत्तर-पुस्तिका कक्षा प्रभारी को जमा करवानी होगी। जिसका रिजल्ट मुख्यालय भेजा जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी से 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। 15 जनवरी को जैसे ही शीतकालीन छुट्टियां खत्म होंगी अगले दिन उत्तर-पुस्तिका कक्षा प्रभारी को करवानी होगी जमा