हिसार में चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा

क्रांति मान पार्क में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम में में मौजूद लोग।

पुलिस की तरफ से बेरिगेट्स लगाए हुए थे। पार्क के अंदर और बाहर पुलिस कर्मचारी तैनात थे। दूसरी तरफ भी पुलिस बल की तैनाती थी। शहरवासी भी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती को देख कर दंग रहे गए। सुबह से लेकर रात तक पुलिस की सांसे अटकी रही। थोड़ी भी आहट होने पर तुरंत पुलिस कर्मी वहां पर पहुंच जाते।