    हिसार में चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:08 PM (IST)

    हिसार में क्रिसमस के मौके पर चर्च और क्रांतिमान पार्क में हिन्दू शक्ति संगम का आयोजन किया गया। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जबकि चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया गया।

    क्रांति मान पार्क में हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम के दौरान मटका चौक पर पुलिस बेरीगेट्स लगाकर बंद किया गया रास्ता व तैनात पुलिस फोर्स।

    जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार में क्रिसमस पर चर्च में कार्यक्रम के साथ ही ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की तरफ से हिन्दू शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा तो एक तरफ 'जय हनुमान ज्ञानगुण सागर' और दूसरी तरफ गूंजे 'जिंगल बेल्स-जिंगल बेल्स जिंगल ऑल दा वे'।

    दिनभर पुलिस की तीन कंपनियों की सुरक्षा लेयर रही। पार्क के दोनों तरफ बेरिगेट़्स लगाए गए। पार्क के अंदर और बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। यहीं नजारा चर्च के अंदर था। यहां पर पुलिस के साथ-साथ निजी सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा था। पुलिस के पहरे के बीच हनुमान चालीस पाठ हुआ और दूसरी तरफ चर्च में लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया।

    शहर में पहली बार ऐसा हुआ

    क्रांति मान पार्क के बाहर तैनात पुलिस फोर्स।

    शहर में क्रिसमस के दिन पहली बार ऐसा हुआ कि चर्च के ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में हिन्दू संगठनों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह के समय हिन्दू शक्ति संगम में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। दोपहर के बाद हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया।
    क्रांति मान पार्क में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम के दौरान हवन-यज्ञ करते हुए।

    सुबह से ही हिन्दू संगठन से जुड़े लोग क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होना शुरू हो गए। दोपहर को लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। कहीं कोई बवाल की स्थिति न बन जाए ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से दो डीएसपी किशोर कुमार और तनुज की देखरेख में पुलिस की तीन कंपनियां लगाई हुई थी।

    क्रांति मान पार्क में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम में में मौजूद लोग।

    पुलिस की तरफ से बेरिगेट्स लगाए हुए थे। पार्क के अंदर और बाहर पुलिस कर्मचारी तैनात थे। दूसरी तरफ भी पुलिस बल की तैनाती थी। शहरवासी भी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती को देख कर दंग रहे गए। सुबह से लेकर रात तक पुलिस की सांसे अटकी रही। थोड़ी भी आहट होने पर तुरंत पुलिस कर्मी वहां पर पहुंच जाते।