हिसार में चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा
हिसार में क्रिसमस के मौके पर चर्च और क्रांतिमान पार्क में हिन्दू शक्ति संगम का आयोजन किया गया। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जबकि चर्च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार में क्रिसमस पर चर्च में कार्यक्रम के साथ ही ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की तरफ से हिन्दू शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा तो एक तरफ 'जय हनुमान ज्ञानगुण सागर' और दूसरी तरफ गूंजे 'जिंगल बेल्स-जिंगल बेल्स जिंगल ऑल दा वे'।
दिनभर पुलिस की तीन कंपनियों की सुरक्षा लेयर रही। पार्क के दोनों तरफ बेरिगेट़्स लगाए गए। पार्क के अंदर और बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। यहीं नजारा चर्च के अंदर था। यहां पर पुलिस के साथ-साथ निजी सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा था। पुलिस के पहरे के बीच हनुमान चालीस पाठ हुआ और दूसरी तरफ चर्च में लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया।
शहर में पहली बार ऐसा हुआ
क्रांति मान पार्क के बाहर तैनात पुलिस फोर्स।
क्रांति मान पार्क में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम के दौरान हवन-यज्ञ करते हुए।
क्रांति मान पार्क में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम में में मौजूद लोग।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।