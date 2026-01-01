Language
    हरियाणा के हांसी में करंट लगने से युवक झुलसा, 15 मिनट तक बिजली की चपेट में रहा

    By Pradeep Duhan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    हांसी में अनाज मंडी पुलिस चौकी के पास एक युवक को करंट लग गया। ठंड से बचने के लिए आग जलाने हेतु पॉलीथिन उठाते समय उसे तेज झटका लगा और वह करीब 15 मिनट त ...और पढ़ें

    Hero Image



    कैप्शन :69 : अस्पताल में उपचाराधीन घायल सोनू व साथ में मौजूद पुलिस चौकी इंचार्ज। - जागरण।

    संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के अनाज मंडी पुलिस चौकी के समीप बुधवार दोपहर एक युवक को करंट लगने के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई, युवक ठंड से बचाव के लिए रोड किनारे पड़ी ईंट के नीचे से प्लास्टिक की थैली उठाने लगा तो अचानक उसे तेज करंट लग गया।

    जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत अनाज मंडी चौकी प्रभारी को एक युवक के करंट लगने की सूचना दी। सूचना पाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तब युवक रोड किनारे पड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत उसे हांसी के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा हैं।

    अस्पताल में उपचाराधीन घायल सोनू ने बताया कि वह चार कुतुब गेट का निवासी हैं बुधवार दोपहर वह अनाज मंडी चौकी के समीप ठंड से बचाव के लिए आग का अलाव जला रहा था, इस दौरान रोड किनारे एक पड़ी थी, जिसके नीचे एक पॉलीथिन पड़ा था, जैसे ही वह पॉलीथिन उठाने लगा तो वहां पड़ी ईंट में अचानक करंट आ गया और पास खड़े बिजली के खंभे से युवक का हाथ छू गया, जिससे बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।

    इस दौरान करीब 15 मिनट तक युवक करंट की गिरफ्त में रहा। इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत अनाज मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज कर्मबीर को सूचना दी। कुछ समय बाद बिजली का झटका लगने से युवक दूर जा गिरा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सोनू ने बताया कि उसके एक पैर में पहले से लोहे की राड डली हुई है और वह दिहाड़ी-मजदूरी कर अपना गुजारा करता है। इस घटना के बाद से वहां मौजूद आसपास के एरिया में इस तरह खुलेआम करंट लगने से भय का माहौल बना हुआ हैं और बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली हैं।