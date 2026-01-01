हरियाणा के हांसी में करंट लगने से युवक झुलसा, 15 मिनट तक बिजली की चपेट में रहा

संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के अनाज मंडी पुलिस चौकी के समीप बुधवार दोपहर एक युवक को करंट लगने के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई, युवक ठंड से बचाव के लिए रोड किनारे पड़ी ईंट के नीचे से प्लास्टिक की थैली उठाने लगा तो अचानक उसे तेज करंट लग गया।

जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत अनाज मंडी चौकी प्रभारी को एक युवक के करंट लगने की सूचना दी। सूचना पाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तब युवक रोड किनारे पड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत उसे हांसी के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा हैं।



अस्पताल में उपचाराधीन घायल सोनू ने बताया कि वह चार कुतुब गेट का निवासी हैं बुधवार दोपहर वह अनाज मंडी चौकी के समीप ठंड से बचाव के लिए आग का अलाव जला रहा था, इस दौरान रोड किनारे एक पड़ी थी, जिसके नीचे एक पॉलीथिन पड़ा था, जैसे ही वह पॉलीथिन उठाने लगा तो वहां पड़ी ईंट में अचानक करंट आ गया और पास खड़े बिजली के खंभे से युवक का हाथ छू गया, जिससे बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।