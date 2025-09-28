हांसी में सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई, ओवरलोड वाहनों पर कसा शिकंजा; भारी जुर्माना वसूला
हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने ओवरलोड और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। टीम ने 20 वाहनों के चालान किए और 8 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। मौके पर 6 लाख 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान हांसी-उमरा रोड हांसी-भिवानी रोड और हिसार-दिल्ली रोड पर चलाया गया। इंचार्ज सुनैना ने बताया कि ओवरलोड वाहन सड़क हादसों का कारण बनते हैं।
संवाद सहयोगी, हांसी। सीएम फ्लाइंग टीम ने शनिवार को हांसी क्षेत्र में ओवरलोड और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 20 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 8 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया।
टीम ने मौके पर कुल 6 लाख 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में चलाया गया। टीम को सूचना मिली थी कि कई वाहन चालक ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की कमी जैसी अनियमितताओं के साथ सड़क पर दौड़ रहे हैं।
सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने हांसी-उमरा रोड, हांसी-भिवानी रोड और हिसार-दिल्ली रोड पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इंचार्ज सुनैना ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने मौके पर आनलाइन चालान राशि का भुगतान कर दिया, उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि शेष आठ वाहनों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन सड़क हादसों के बड़े कारणों में से एक है।
