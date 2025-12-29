Language
    हिसार में किसान ने बुखार की दवा की जगह खा ली जहर की गोली, इलाज के दौरान मौत

    By Chetan Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    हिसार के भेरिया गांव में 55 वर्षीय किसान दलेल सिंह की बुखार की दवा की जगह जहरीली गोली खाने से मौत हो गई। खेत में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ...और पढ़ें

    Hero Image

    बुखार की दवा की जगह जहरीली गोली खाने से किसान की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के भेरिया गांव में रविवार शाम को बुखार की गोली की जगह जहरीले गोली खाने से 55 साल के किसान दलेल सिंह की शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

    आजाद नगर थाना पुलिस ने सोमवार को नागरिक अस्पताल के शवगृह में शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मरने वाले के बेटे मोनू के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस को देकर बयान में मोनू ने बताया की वह खेती बाड़ी का काम करता है।

    पिता दलेल सिंह की खेती बाड़ी का काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनको बुखार आ रहा था। इसके अलावा 15 साल पहले उन्हें एक कुत्ते ने भी काटा था। उन्होंने बताया कि रविवार को किसी काम से सिवानी गया था। जाने से पहले पिता को बोला था कि खेत से पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आना।

    शाम को पिता खेत में चले गए उसके बाद उनका फोन आया कि उन्होंने बताया कि बुखार था इसलिए खेत में रखी हुई एक गोली खा ली। अब तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। इस बारे में चाचा दिलबाग को बताया और पिता को शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। थोड़ी देर के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।