हिसार में किसान ने बुखार की दवा की जगह खा ली जहर की गोली, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के भेरिया गांव में रविवार शाम को बुखार की गोली की जगह जहरीले गोली खाने से 55 साल के किसान दलेल सिंह की शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने सोमवार को नागरिक अस्पताल के शवगृह में शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मरने वाले के बेटे मोनू के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस को देकर बयान में मोनू ने बताया की वह खेती बाड़ी का काम करता है।

पिता दलेल सिंह की खेती बाड़ी का काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनको बुखार आ रहा था। इसके अलावा 15 साल पहले उन्हें एक कुत्ते ने भी काटा था। उन्होंने बताया कि रविवार को किसी काम से सिवानी गया था। जाने से पहले पिता को बोला था कि खेत से पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आना।