हिसार: शराब के नशे में सीढ़ियों से गिरकर व्यक्ति की मौत, पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव 

जागरण संवाददाता, हिसार। दिल्ली बाइपास पर भानू चौक के नजदीक एक होटल में शुक्रवार रात को शराब के नशे में सीढ़ियों से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रवि (54) नारनौंद क्षेत्र के गांव गैबीनगर का रहने वाला था।

शनिवार दोपहर को पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गैबीनगर का रहने वाला रवि भानू चौक के पास एक होटल में काम करता था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को उसने होटल में बैठकर शराब पी। शराब का ज्यादा सेवन होने के बाद वह कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था।