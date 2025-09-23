Language
    कैंटर में केले के नीचे कट्टों में भरकर ले जा रहा था डोडा पोस्त, हरियाणा पुलिस ने पकड़ा

    By SURESH KUMAR Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:15 AM (IST)

    हिसार पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 144 किलो 190 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। सीआईए टीम ने सूरेवाला चौक के पास यह जब्ती की। पुलिस ने पंजाब के मोगा निवासी हरपाल को गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश से डोडा पोस्त लाकर पंजाब में सप्लाई करने वाला था। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।

    हिसार में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद, एक गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत सीआईए टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने सूरेवाला चौक के पास एक कैंटर में केला के नीचे से 144 किलो 190 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया।

    इस संबंध में उकलाना थाना पुलिस ने पंजाब के मोगा के संत नगर निवासी हरपाल के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपित को अदालत में पेश कर सात दिन के रिमांड पर लिया है।

    पंजाब में करना था सप्लाई

    सीआईए स्टाफ के एएसआई राकेश कुमार अपनी टीम के साथ थाना उकलाना क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली की एक व्यक्ति कैंटर में केले की आड़ में डोडा पोस्त की बड़ी खेप लेकर सुरेवाला रोड से टोहाना रोड पर किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है।

    सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर चालक भागले लगा। टीम ने पंजाब के मोगा निवासी हरपाल को पकड़ लिया। सीआईए टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार उकलाना की मौजूदगी में कैंटर की ली तो केलों के बीच छुपाए गए आठ प्लास्टिक के कट्टों से 144 किलो 190 ग्राम चूरा डोडा पोस्त बरामद हुआ।

    पुलिस ने कैंटर को भी जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि चालक हरपाल मध्यप्रदेश से डोडा पोस्त लेकर आया था और पंजाब में सप्लाई करना था। बाकी आरोपितों के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपित को सात दिन के रिमांड पर लिया है।