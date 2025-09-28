Language
    जमीन के लिए बेटी ने पति संग मिलकर कर दी मां की हत्या, फिर बचने के लिए बनाया ऐसा प्लान; एक गलती से खुल गई पोल

    By SURESH KUMAR Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:07 PM (IST)

    हिसार के फ्रांसी गांव में 65 वर्षीय प्रेम कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटी और दामाद को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद के चलते हत्या का आरोप है। आरोपियों ने प्रेम कुमारी की मौत को हार्ट अटैक बताया था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले। मृतका की दूसरी बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जमीन की खातिर बेटी ने पति के साथ मिलकर कर दी मां की हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। अग्रोहा ब्लॉक के फ्रांसी गांव में बीते मंगलवार को करीब 65 साल की बुजुर्ग महिला प्रेम कुमारी की मौत के मामले में अग्रोहा थाना पुलिस ने मृतक की बेटी शीला और उसके पति राजेश पर हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जमीन की खातिर शीला ने अपने पति राजेश के साथ मिलकर अपनी मां प्रेम की हत्या कर दी।

    वारदात को अंजाम देने के बाद मृतका की दूसरी बेटी और उनके स्वजनों को हार्ट अटैक से मौत होने के बारे में बताया। इतना नहीं नहीं प्रेम की मौत के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर दी थी। मृतक के ससुरालवालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम करने की बात कहीं थी। पोस्टमार्टम में सामने आया था कि शरीर पर चोट के निशान मिले है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फ्रांसी निवासी शीला और उसके पति राजेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी गई शिकायत में मृतका प्रेम की बेटी पूनम ने बताया कि उसकी शादी सिसाय निवासी सुधीर के साथ हुई थी। पिता आजाद सिंह का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। मेरी मां प्रेम और भाई मंजीत दोनों तीन-चार से मेरी बहन शीला के पास उसके गांव फ्रांसी में रहते थे। 22 सितंबर को मेरे ताऊ के बेटे राजेश के पास मेरे जीजा राजेश का फोन आया कि आपकी मौसी प्रेम की हार्ट अटैक के कारण मौत हो चुकी है।

    उन्होंने कहा कि वे मेडिकल कालेज अग्रोहा लेकर जा रहे है। फिर दोपहर दो बजे मेरा जीजा राजेश, बहन शीला और उनका बेटा अंकित प्रेम का शव लेकर उमरा गांव पहुंचे। उस समय मां के शरीर को देखा तो पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। चोट के निशान देखने के बाद शक हुआ कि प्रेम के साथ मारपीट की गई और उसी कारण से उनकी मौत हुई है। आरोप है कि जब मेरी बहन को भाई मंजीत को उमरा लाने की बात कहीं तो उन्होंने लाने से इनकार कर दिया।

    हमें शक की मंजीत के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शीला और राजेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मध्यप्रदेश में मंजीत के नाम है जमीन पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक प्रेम के बेटे मंजीत के नाम मध्यप्रदेश में काफी एकड़ जमीन है। इस जमीन के चलते ही प्रेम की हत्या की गई है। स्वजनों ने भी जमीन की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया है।

    मृतका प्रेम की बेटी पूनम के बयान पर शीला और राजेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के निशान मिले है। बाकी लैब से आने वाली रिपोर्ट ने मिलान किया जाएगा। फिलहाल हर पहलु पर जांच की जा रही है। -श्रद्धा, डीएसपी, अग्रोहा थाना, हिसार