    दैनिक जागरण का 'नस्ल बचाओ' अभियान: हरियाणा में 923 जगह बंटा 24 हजार लीटर दूध, युवाओं से नशा छोड़ने की अपील

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:07 PM (IST)

    दैनिक जागरण ने नववर्ष पर 'नस्ल बचाओ: दूध से शक्ति, नशे से मुक्ति' अभियान चलाया। हरियाणा में 923 स्थानों पर 24 हजार लीटर से अधिक दूध निःशुल्क वितरित कि ...और पढ़ें

    हरियाणा में 923 जगह बंटा 24 हजार लीटर दूध

    जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में नववर्ष के पहले दिन दैनिक जागरण ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान 'नस्ल बचाओ: दूध से शक्ति, नशे से मुक्ति' चलाया।इस दौरान प्रदेश के कई शहरों, कस्बों और गांवों में निशुल्क दूध वितरण के स्टॉल लगे। कहीं गर्म दूध के साथ जलेबी, तो कहीं पकौड़े और गुड़-चना बांटा गया।

    923 जगह बंटा 24 हजार लीटर दूध

     इस अभियान की व्यापकता का संकेत इससे मिला कि 31 दिसंबर तक जिन 816 स्टालों की तैयारी थी, नववर्ष की पहली सुबह वह संख्या बढ़कर 923 तक पहुंच गई और 24 हजार लीटर से अधिक दूध बांटा गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, संस्थाएं, संगठन और सरकारी विभाग सभी इस अभियान के सहभागी बने।

    झज्जर में लगाए गए 200 स्टॉल

    झज्जर जिले की बात करें तो यहां दैनिक जागरण की पहल पर 200 से अधिक स्थानों पर निशुल्क दूध वितरण की स्टॉल लगाई गई। सर्दियों के अवकाश के बावजूद सैंकडों की संख्या में विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए कार्यक्रमों में शामिल हुए जागरण

    सहभागिता से बना जनजागरण

    जानकारी के अनुसार, संस्थागत कुल स्टॉलों में से करीब 38% स्टाल शैक्षणिक परिसरों (स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, एनआइटी) में लगे। 42% स्टॉल सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित रहे आश्रम, मंदिर और सत्संग स्थलों पर लगे। 20% स्टॉल प्रशासनिक, खेल व नागरिक स्थलों पर लगे। इस तरह संस्थाओं के सहयोग से ये प्रकल्प साकार हुआ।

    आश्रम के अनुयायी छुड़वाएंगे नशा

    भिवानी के दिनोद आश्रम के संत कंवर महाराज ने दैनिक जागरण की पहल को विस्तार दिया है। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग हाल में एक लाख अनुयायियों को शपथ दिलाई कि उनमें से प्रत्येक अपने संपर्क में आने वाले पांच-पांच लोगों का नशा छुड़वा कर मुख्य धारा में लाएगा।

    कहीं गुड़-चने बंटे तो कहीं कंबल

     दैनिक जागरण के आह्वार पर लोगों ने दूध स्टाल पर इस सर्दी में पहुंचे लोगों को जलेबी, पकोड़े खिलाए। गुड़-चना बांटे। झज्जर में पुलिस कमीश्नर राजश्री ने लोगों को कंबल भेंट किए। प्रत्येक जिले में पुलिस विभाग के एसपी व अन्य अधिकारी कार्यक्रमों में सहभागी बन स्टालों पर पहुंचे।