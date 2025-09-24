हिसार ई-स्कूटी दुर्घटना में एक और मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हिसार में 11 सितंबर को ई-स्कूटी दुर्घटना में घायल सर्वज्ञ की मंगलवार को मौत हो गई। वह अपने दोस्त परख जिंदल के साथ ई-स्कूटी पर जा रहा था तभी मलिक चौक के पास डिवाइडर से टकरा गए थे। परख की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सर्वज्ञ गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

जागरण संवाददाता, हिसार। मलिक चौक के पास 11 सितंबर की सुबह ई-स्कूटी डिवाइडर से टकराने से घायल हुए सेक्टर 14 निवासी सर्वज्ञ की शहर के एक निजी अस्पताल में मंगलवार दोपहर को उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव का सिविल अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा शव स्वजनों को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के दौरान सेक्टर 14 के ही रहने वाले परख जिंदल की मौके पर ही मौत हो गई। सर्वज्ञ गंभीर रूप से घायल हुआ था। मामले की जांच करे पुलिस कर्मी जय प्रकाश ने बताया कि 11 सितंबर की सुबह सेक्टर 14 में रहने वाला परख जिंदल और उसका दोस्त सर्वज्ञ दोनों ई-स्कूटी पर सवार होकर जिंदल टावर देखने के लिए आ रहे थे।

जब वे मलिक चौक से थोड़ी आगे पहुंचे तो ई-स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई थी। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था। वहां पर चिकित्सकों ने परख को मृत घोषित कर दिया था।