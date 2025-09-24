Language
    हिसार ई-स्कूटी दुर्घटना में एक और मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    By SURESH KUMAR Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:52 PM (IST)

    हिसार में 11 सितंबर को ई-स्कूटी दुर्घटना में घायल सर्वज्ञ की मंगलवार को मौत हो गई। वह अपने दोस्त परख जिंदल के साथ ई-स्कूटी पर जा रहा था तभी मलिक चौक के पास डिवाइडर से टकरा गए थे। परख की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सर्वज्ञ गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

    सड़क हादसे में घायल दूसरे किशोर की उपचार के दौरान मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। मलिक चौक के पास 11 सितंबर की सुबह ई-स्कूटी डिवाइडर से टकराने से घायल हुए सेक्टर 14 निवासी सर्वज्ञ की शहर के एक निजी अस्पताल में मंगलवार दोपहर को उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव का सिविल अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा शव स्वजनों को सौंप दिया।

    हादसे के दौरान सेक्टर 14 के ही रहने वाले परख जिंदल की मौके पर ही मौत हो गई। सर्वज्ञ गंभीर रूप से घायल हुआ था। मामले की जांच करे पुलिस कर्मी जय प्रकाश ने बताया कि 11 सितंबर की सुबह सेक्टर 14 में रहने वाला परख जिंदल और उसका दोस्त सर्वज्ञ दोनों ई-स्कूटी पर सवार होकर जिंदल टावर देखने के लिए आ रहे थे।

    जब वे मलिक चौक से थोड़ी आगे पहुंचे तो ई-स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई थी। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था। वहां पर चिकित्सकों ने परख को मृत घोषित कर दिया था।

    सर्वज्ञ के स्वजन उसको उपचार के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में ले गए थे। दो दिन पहले उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए थे। मंगलवार को उपचार के दौरान सर्वज्ञ की मौत हो गई।