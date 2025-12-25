हिसार में दो भाइयों के झगड़े में धक्का लगने से 83 साल की बहन जमीन पर गिरी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के शिव कॉलोनी में बुधवार रात को दो भाईयों के बीच झगड़े में बीच-बचाव करने गई 83 साल बहन सेवापति को धक्का लगने से वह जमीन पर गिर गई। जिस कारण उसको गहरी चोट लगी।

उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वीरवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एचटीएम थाना पुलिस ने दोपहर बाद नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।