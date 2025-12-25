Language
    हिसार में दो भाइयों के झगड़े में धक्का लगने से 83 साल की बहन जमीन पर गिरी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    हिसार की शिव कॉलोनी में दो भाइयों के झगड़े में बीच-बचाव करने गई 83 वर्षीय सेवापति को धक्का लगने से वह जमीन पर गिर गई, जिससे उन्हें गहरी चोट आई। अस्पता ...और पढ़ें

    दो भाईयों के बीच हो रहे झगड़े में धक्का लगने से 83 साल की बहन की मौत।

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के शिव कॉलोनी में बुधवार रात को दो भाईयों के बीच झगड़े में बीच-बचाव करने गई 83 साल बहन सेवापति को धक्का लगने से वह जमीन पर गिर गई। जिस कारण उसको गहरी चोट लगी।

    उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वीरवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एचटीएम थाना पुलिस ने दोपहर बाद नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस को दिए गए बयान में शिव कॉलोनी के रहने वाले सज्जन सिंह ने बताया कि बुधवार रात को दोनों मामा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। यह देखकर मेरी मां सेवापति बीच-बचाव करने के लिए गई।

    झगड़े के दौरान सेवापति को धक्का लगा और वह जमीन पर जा गिरी। जिस कारण उनके सिर पर गहरी चोट लगी। उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए। वीरवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।