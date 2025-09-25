Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लाडो लक्ष्मी योजना' महिलाओं के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक छल, AAP नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:32 PM (IST)

    अनुराग ढांडा ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक छल करार दिया। ढांडा ने कहा कि भाजपा ने हर महिला को ₹2100 प्रति माह देने का वादा किया था लेकिन अब शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को शर्तों के पिंजरे में बंद करने का प्रयास है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लाडो लक्ष्मी योजना AAP का भाजपा पर महिलाओं से विश्वासघात का आरोप

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप लॉन्च को लेकर सीएम पर तीखा हमला बोला और इसे महिलाओं के साथ “सबसे बड़ा राजनीतिक छल” करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह ने पंचकूला में इस योजना और मोबाइल एप का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन यह लॉन्च असल में चुनावी धोखे की शुरुआत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ढांडा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़े मंचों से वादा किया था कि हरियाणा की हर महिला को ₹2100 प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन अब जब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है, तो भाजपा ने अपने ही वादों से पलटते हुए उसे शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया है। हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस योजना का लाभ मुश्किल से 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा। बाकी करोड़ों महिलाओं के हाथ खाली रह जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने “लाडो लक्ष्मी” के नाम पर महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आय की सीमा में फंसा दिया गया, युवतियों और छात्राओं को उम्र के नाम पर बाहर कर दिया गया, और बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को योजनाओं के टकराव के बहाने दरकिनार कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय उन्हें “शर्तों के पिंजरे” में बंद करने का राजनीतिक प्रयास है।

    ढांडा ने कहा कि यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिलाओं को भ्रमित करने का उपकरण है। भाजपा जानती है कि जनता अब उसके झूठे दावों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह योजनाओं को आधा-अधूरा रखकर प्रचार के ज़रिए लाभ उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से किए गए वादे को भाजपा ने तोड़ दिया है और अब केवल मोबाइल एप लॉन्च और फोटो सेशन के ज़रिए अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश कर रही है।

    आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। हरियाणा की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें केवल छल, झूठ और धोखा ही मिल रहा है। जनता अब यह सब समझ चुकी है और आने वाले समय भाजपा को इसका करारा जवाब देगी।