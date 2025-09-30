हिसार में युवक ने आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर की वायरल, परेशान युवती की तबीयब बिगड़ी; इलाज के दौरान मौत

हिसार में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दीं। जानकारी होने पर युवती की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के भाई ने बताया कि संदीप ने उसकी बहन को शादी करने से रोकने की धमकी दी थी।

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के एक मुहल्ला में रहने वाले युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती की इंटरनेट पर आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दी। पता चलने पर रविवार शाम को युवती की तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे उपचार के लिए पहले निजी अस्पताल और बाद में सिविल अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर युवक संदीप पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस को दिए गए बयान में एक मुहल्ला में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि 37 साल की बहन अविवाहित थी।

उसकी मुहल्ले में रहने वाले एक युवक के साथ दोस्ती थी। अक्सर दोनों फोन पर बाते करते थे। बहन का रिश्ता तय किया हुआ था। जब इस बारे में युवक संदीप को पता चला तो उसने मेरी बहन को शादी करने से रोका। उसको कहा कि अगर, ऐसा नहीं किया तो अपने दोनों का आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट पर वायरल कर देगा।

बहन ने उसे ऐसा करने से रोका। लेकिन युवक ने 21 सितंबर को इंटरनेट पर बहन के साथ आपत्तिजनक फोटा वायरल कर दी। जब इस बात का पता बहन को लगा तो वह मानसिक परेशान रहने लगी। गत रविवार शाम को बहन की तबीयत बिगड़ गई।