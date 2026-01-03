हांसी में निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान नीचे गिरने पर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Language
    By Pradeep Duhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:37 PM (IST)

    हांसी की मुलतान कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में काम करते समय पहली मंजिल से गिरने से एक युवक सन्नी कुमार की मौत हो गई। बिजली फिटिंग के दौरान पैर फिसल ...और पढ़ें

    निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान नीचे गिरने पर युवक की मौत। फोटो सांकेतिक

    संवाद सहयोगी, हांसी। शहर की मुलतान कालोनी में शनिवार को एक निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान पहली मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद जिले के ललोदा कबीर बस्ती निवासी सन्नी कुमार शहर की लाल सड़क पर अपनी बुआ के पास रह रहा था। सन्नी को मुल्तान कालोनी में निर्माणाधीन एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए बुलाया गया था।

    शनिवार को वह बिल्डिंग में बिजली की फिटिंग के लिए दीवार में झिरी मार रहा था। इसी दौरान उसका पांव फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    नागरिक अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मामले को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि सन्नी की मौत करंट लगने से हुई है, जबकि मकान मालिक का आरोप है कि वह नशा करता था। वहीं, मृतक के स्वजनों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि सन्नी कभी नशा नहीं करता था।

    वहीं पुलिस रविवार को मृतक के स्वजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।