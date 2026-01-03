हांसी में निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान नीचे गिरने पर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, हांसी। शहर की मुलतान कालोनी में शनिवार को एक निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान पहली मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद जिले के ललोदा कबीर बस्ती निवासी सन्नी कुमार शहर की लाल सड़क पर अपनी बुआ के पास रह रहा था। सन्नी को मुल्तान कालोनी में निर्माणाधीन एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए बुलाया गया था।

शनिवार को वह बिल्डिंग में बिजली की फिटिंग के लिए दीवार में झिरी मार रहा था। इसी दौरान उसका पांव फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया।

नागरिक अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मामले को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि सन्नी की मौत करंट लगने से हुई है, जबकि मकान मालिक का आरोप है कि वह नशा करता था। वहीं, मृतक के स्वजनों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि सन्नी कभी नशा नहीं करता था।