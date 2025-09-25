हिसार में मंदिर गई नाबालिग युवती से साधु ने की छेड़छाड़, ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा
हांसी के एक गांव में मंदिर के साधु द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार उनकी 11 वर्षीय बेटी मंदिर में दूध अर्पित करने गई थी जहाँ साधु ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। घटना के बाद ग्रामीणों ने साधु की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, हांसी। निकटवर्ती गांव में मंदिर के साधु द्वारा एक नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। ग्रामीणों ने साधु की छित्तर परेड की। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने साधु को हिरासत में लिया और नाबालिग के स्वजन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर शुरू कर दी है। स्वजन ने बताया कि सोमवार को दुधारू भैंस खरीदकर अपने घर लेकर आए थे। गांव के रीति-रिवाज के अनुसार नई भैंस का पहला दूध गांव के मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए चढ़ाया जाता है।
उनकी 11 वर्षीय बेटी मंदिर में दूध अर्पित करने गई थी। जब वह मंदिर परिसर में रखी बाल्टी में दूध डालने लगी तो साधु ने नाबालिग को रसोई में जाकर दूध डालने को कहा। जैसे ही नाबालिग रसोई में गई तो पीछे से साधु ने आकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी।
जिसके बाद नाबालिग बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर घर आ गई और मां को आपबीती बताई। बुधवार सुबह नाबालिग की मां ने उनकी बेटी के साथ हुई घटना के बारे पति को बताया।
बेटी के साथ हुई गलत हरकत के बारे जानकारी मिलने के बाद पिता मंदिर में साधु के पास पहुंचा और उसकी करतूतों के बारे में ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने यह सूचना डायल 112 को दी। घटना से रोषित ग्रामीणों ने मंदिर के साधु की छित्तर परेड कर दी और पुलिस को सौंप दिया।
