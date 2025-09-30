'मेरा आदमी मुझे चाहिए...', हिसार में विवाहिता ने ससुराल पक्ष से तंग आकर खाया जहर; सुसाइड से पहले भेजा ऐसा मैसेज

राजस्थान की कविता नामक युवती ने ससुराल वालों से परेशान होकर जहर खा लिया जिससे उसकी हालत गंभीर है। उसने मरने से पहले एक मैसेज में अपनी मौत का कारण ससुराल वालों को बताया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हिसार। राजस्थान की रहने वाली कविता नामक युवती ने सोमवार दोपहर एक बजे बरवाला चुंगी पुल के नीचे जहर पी लिया। जिस कारण उसकी हालत बिगड़ गई। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफर कर दिया।

शहर थाना पुलिस का कहना है कि युवती अचेत है, उसके बयान लेने के बाद कुछ बताया जा सकता है।जानकारी अनुसार दो राहगीर दोपहर करीब 1.30 बजे आटो रिक्शा में एक अचेत युवती को नागिरक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए।

साथ ही उसके पास पालीथीन में रखी जहर की बोतल लाए। डॉक्टर व स्टाफ ने युवती का उपचार किया और फिर नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेपर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने ससुरालजनों के खिलाफ महिला थाना में एक शिकायत दी है।

उधर सिटी थाना पुलिस का कहना है कि युवती अचेत है। उसके होश में आने पर बयान लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फोन में ये लिखा मैसेज युवती ने जहर पीने से पहले परिचित के पास फोन से मैसेज भेजा। उसने रोमन में लिखा है कि मैं कविता आज 29 सितंबर को सुसाइड कर रही हूं।