    हिसार में मकान खाली कराने गई पुलिस के सामने व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, भीड़ के पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:14 AM (IST)

    हिसार में मकान खाली कराने पहुंची पुलिस टीम के सामने एक व्यक्ति राजेश ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन वह झुलस ...और पढ़ें

    आग से झुलसने से गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन राजेश (बाएं)


    जागरण संवाददाता, हिसार। अदालत के आदेश पर पुलिस बल के साथ मकान खाली करवाने पहुंची टीम को मंगलवार को 12 क्वार्टर एरिया स्थित राम विहार कॉलोनी में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मकान से सामान बाहर निकाले जाने के दौरान वहां रह रहे राजेश (50) ने पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगा ली।

    पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई, पर राजेश के मुंह व हाथ झुलस गए। इस दौरान पीएसआइ संदीप का हाथ झुलस गया। आग बुझाने के बाद जब पुलिस कर्मचारी राजेश को ऑटो में बैठाकर नागरिक अस्पताल ले जा रहे थे, तभी क्षेत्रवासियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इससे ईएसआइ बृजलाल व महिला पुलिसकर्मी को चोट आई और पुलिस बस के शीशे टूट गए। एएसपी मुदगिल ने स्थिति का जायजा लिया।

    2 लाख 40 लाख रुपये में लिया था मकान

    सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। गंभीर हालत में राजेश को अग्रोहा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। वहीं पीड़ित की पत्नी का कहना है 15 साल पहले कृष्ण से 2.40 लाख रुपये में मकान लिया था। अदालत कर्मियों ने बताया कोर्ट ने कृष्ण के पक्ष में फैसला दिया।