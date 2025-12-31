हिसार में मकान खाली कराने गई पुलिस के सामने व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, भीड़ के पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल

जागरण संवाददाता, हिसार। अदालत के आदेश पर पुलिस बल के साथ मकान खाली करवाने पहुंची टीम को मंगलवार को 12 क्वार्टर एरिया स्थित राम विहार कॉलोनी में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मकान से सामान बाहर निकाले जाने के दौरान वहां रह रहे राजेश (50) ने पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगा ली।

पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई, पर राजेश के मुंह व हाथ झुलस गए। इस दौरान पीएसआइ संदीप का हाथ झुलस गया। आग बुझाने के बाद जब पुलिस कर्मचारी राजेश को ऑटो में बैठाकर नागरिक अस्पताल ले जा रहे थे, तभी क्षेत्रवासियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इससे ईएसआइ बृजलाल व महिला पुलिसकर्मी को चोट आई और पुलिस बस के शीशे टूट गए। एएसपी मुदगिल ने स्थिति का जायजा लिया।