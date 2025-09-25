Language
    हिसार में 65 साल की बुजुर्ग महिला की मौत, ससुराल वालों ने रुकवाया अंतिम संस्कार; अब हो रही जांच

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:15 PM (IST)

    हिसार के अग्रोहा खंड के फ्रांसी गांव में प्रेम कुमारी नामक एक 65 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। मृतका के नाम कई एकड़ जमीन है।

    फ्रांसी में बुजुर्ग महिला की मौत, ससुरालवालों ने रुकवाया संस्कार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। अग्रोहा खंड के गांव फ्रांसी में मंगलवार को करीब 65 साल की बुजुर्ग महिला प्रेम कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई।

    जब इस बात का पता ससुरालवालों को पता चला तो उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रूकवा दिया और अग्रोहा थाना पुलिस को मामले से अवगत करवाया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई।

    पुलिस सूत्रों की मानें तो मृतका के नाम कई एकड़ जमीन है। उमरा गांव के रहने वाले और मृतका के ससुरालजनों ने प्रेम कुमारी की हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौकानें वाले तथ्य निकल कर सामने आए है। अग्रोहा थाना पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है।

    7 माह से रहती थी बेटी के पास

    जानकारी के अनुसार उमरा गांव की रहने वाली प्रेम कुमारी और उसका बेटा करीब सात माह से अपनी बेटी के पास उसकी ससुराल फ्रांसी गांव में रहती थी। मंगलवार को प्रेम कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिर उनके अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया आरंभ की गई।

    सिविल अस्पताल में मंगलवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया था। अभी चिकित्सक की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो आरोप लगाए जा रहे है उन की गंभीरता से जांच की जा रही है। - श्रद्धा, डीएसपी, अग्रोहा थाना