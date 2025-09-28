Language
    हिसार: सीमेंट प्लांट नहीं होने से बेकार पड़ी थर्मल प्लांट की 42 लाख टन राख, 24 घंटे बिजली का रोडमैप तैयार

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:11 PM (IST)

    हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के पास पर्याप्त कोयला भंडार है। दीनबंधु छोटूराम और पानीपत थर्मल प्लांट में राख का उपयोग हो रहा है लेकिन आरजीटीपीपी में राख बेकार पड़ी है। आयोग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे सस्ती बिजली देना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एटी एंड सी हानियों को कम करने का वादा किया है।

    हिसार में सीमेंट प्लांट नहीं होने से बेकार पड़ी थर्मल प्लांट की 42 लाख टन राख। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास कोयले का भंडार एक माह से अधिक समय के लिए पर्याप्त मात्रा में है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल और पानीपत थर्मल संयंत्रों में राख का उपयोग मानकों के अनुसार हो रहा है, जबकि हिसार के राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आरजीटीपीपी) में 42 लाख टन राख सीमेंट संयंत्र नहीं होने से बेकार पड़ी है।

    वर्ष 2024-25 में फ्लाई ऐश फंड के 310 करोड़ रुपये का उपयोग मुख्यतः एनएचएआइ को परिवहन भुगतान हेतु किया गया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 32वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी सामने आई।

    एचईआरसी के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग तथा शिव कुमार की मौजूदगी में हुई बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एमडी जे गणेशन, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अशोक कुमार मीणा, विद्युत लोकपाल आरके खन्ना के साथ उपभोक्ता समूहों, उद्योगों और किसान एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

    चेयरमैन नंद लाल शर्मा ने कहा कि आयोग का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं को 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बिजली कंपनियों की परिचालन दक्षता की सराहना की, लेकिन साथ ही प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

    इनमें एटी एंड सी हानियों में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, पीक-आवर मांग प्रबंधन, राजस्व वसूली, टैरिफ का किफायती होना और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

    किसान एग्रो इंडस्ट्रीज जींद के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि पराली और पैलेट्स की खरीद केवल हरियाणा की फर्मों से ही हो। इस पर उनको आश्वस्त किया गया कि खरीद हरियाणा की पंजीकृत इकाइयों से की जाएगी है और प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच भी की जाएगी।

    बैठक में बताया गया कि जून 2025 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की एटी एंड सी हानियां 8.75% और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 11.13% रहीं।

    उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इसे 9% तक लाने का वादा किया, जो आयोग की अनुमति 10% सीमा से कम है। बिजली कंपनियों की राष्ट्रीय उपलब्धि भी चर्चा का विषय रही। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 80.8 अंकों के साथ देश में पहला स्थान और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 78.9 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।

    नंद लाल शर्मा ने इसे हरियाणा की विद्युत सुधारों की राष्ट्रीय पहचान बताया है। बैठक में बताया गया कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना” के अंतर्गत 6000 गांव में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। लंबित 10 हजार से अधिक ट्यूबवेल कनेक्शन मार्च 2026 तक जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया।