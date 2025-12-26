हिसार: सिर में तेज दर्द से 19 वर्षीय युवक की मौत, उपचार के दौरान तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, हिसार। मूल रूप से गांव कलायत के रहने वाले और हाल उचाना में अपने मामा के पास रह रहे 19 वर्षीय हिमांशु की सिर में तेज दर्द होने के बाद मौत हो गई। घरवालों ने उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसने दम ताेड़ दिया।

यह युवक 12वीं कक्षा का छात्र था। स्वजन ने बताया कि हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया कि हिमांशु के सिर की नस फट गई थी, उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।