Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिसार: सिर में तेज दर्द से 19 वर्षीय युवक की मौत, उपचार के दौरान तोड़ा दम

    By Subhash Chander Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    कलायत निवासी 19 वर्षीय हिमांशु की हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह उचाना में अपने मामा के पास रहता था और 12वीं का छात्र था। प ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिसार: सिर में तेज दर्द से 19 वर्षीय युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। मूल रूप से गांव कलायत के रहने वाले और हाल उचाना में अपने मामा के पास रह रहे 19 वर्षीय हिमांशु की सिर में तेज दर्द होने के बाद मौत हो गई। घरवालों ने उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसने दम ताेड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह युवक 12वीं कक्षा का छात्र था। स्वजन ने बताया कि हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया कि हिमांशु के सिर की नस फट गई थी, उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।