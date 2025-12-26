हिसार में 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, साइकिल से गिरने पर गले में फंसा धागा
हिसार के बाढ़या रांगड़ान में 12 वर्षीय रूबन की साइकिल चलाते समय मौत हो गई। उसे दौरे के कारण चक्कर आया और वह साइकिल से गिर गया। इस दौरान उसके गले में ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के आदिवासी गांव संगवारा के रहने वाले (हाल पता बाढ्या रांगड़ान निवासी) 12 साल के रूबन की साइकिल चलाते समय दौरे की वजह से चक्कर आने व गले का रेशमी लाल धागा साइकिल में फंसने से मौत हो गई।
रूबन के साथ यह हादसा 24 दिसंबर को हुआ था। घरवाले उसे लेकर हिसार के नागरिक अस्पताल में पहुंचे थे। जहां रूबन को मृत घोषित कर दिया गया था। शुक्रवार को उसके स्वजन हिसार पहुंचे तो पुलिस ने बयान लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़या रांगड़ान के रहने वाले रूबन को अक्सर दौरे की वजह से चक्कर आते थे। वह बाढ़या रांगड़ान में फूफा के पास आया हुआ था। यहां 24 जून को घर के सामने साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाने के दौरान उसे चक्कर आ गया था। चक्कर आने पर वह साइकिल से गिर गया। इस दौरान उसके गले में बंधा लाल रेशमी धागा भी साइकिल में फंस गया और उसका दम घूंट जाने से उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलने पर मंगाली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया था। पुलिस ने शुक्रवार को रूबन के पिता मुन्ना के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया। शव का विसरा जांच के लिए भिजवाया गया है। मौत गले में धागा फंसने से हुई या दौरा आने की वजह से यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।