हिसार में 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, साइकिल से गिरने पर गले में फंसा धागा

जागरण संवाददाता, हिसार। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के आदिवासी गांव संगवारा के रहने वाले (हाल पता बाढ्या रांगड़ान निवासी) 12 साल के रूबन की साइकिल चलाते समय दौरे की वजह से चक्कर आने व गले का रेशमी लाल धागा साइकिल में फंसने से मौत हो गई।

रूबन के साथ यह हादसा 24 दिसंबर को हुआ था। घरवाले उसे लेकर हिसार के नागरिक अस्पताल में पहुंचे थे। जहां रूबन को मृत घोषित कर दिया गया था। शुक्रवार को उसके स्वजन हिसार पहुंचे तो पुलिस ने बयान लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़या रांगड़ान के रहने वाले रूबन को अक्सर दौरे की वजह से चक्कर आते थे। वह बाढ़या रांगड़ान में फूफा के पास आया हुआ था। यहां 24 जून को घर के सामने साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाने के दौरान उसे चक्कर आ गया था। चक्कर आने पर वह साइकिल से गिर गया। इस दौरान उसके गले में बंधा लाल रेशमी धागा भी साइकिल में फंस गया और उसका दम घूंट जाने से उसकी मौत हो गई।