दर्दनाक: लोहा फैक्ट्री में क्रेन का हुक गिरने से हादसा, कामगार की मौत; परिवार में मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, धौलाना। हापुड़ के धौलाना में मसूरी–गुलावठी रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के पास नगला उदयरामपुर स्थित लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कार्य के दौरान ओवरहेड क्रेन का हुक टूटकर नीचे काम कर रहे एक कामगार के सिर पर गिर गया, जिसमें कामगार की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 के पास स्थित खेकड़ा कास्टिंग फैक्ट्री में स्क्रैप लोहा गलाकर इंगट बनाने का कार्य किया जाता है। रविवार सुबह कार्य के दौरान ओवरहेड क्रेन से सामग्री उठाई जा रही थी, तभी अचानक क्रेन का हुक टूट गया और नीचे कार्य कर रहे कुर्बान के सिर पर जा गिरा। सहकर्मियों ने घायल कुर्बान को तत्काल पिलखुवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसी फैक्ट्री में करीब दो वर्ष पूर्व भी एक कामगार की मौत हो चुकी है। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर फैक्ट्री की सीलिंग की गई थी, जिसे कई माह बाद खोलने की अनुमति दी गई थी।

थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री संचालक शाहिद मलिक से कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन, उन्होंने फोन नहीं उठाया।

पूर्व में भी हो चुकी हैं दुर्घटनाएं खेकड़ा कास्टिंग फैक्ट्री बीते कई वर्षों से दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा में रही है। फैक्ट्री में पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें कामगारों की जान गई है। वर्ष 2023 में गाजियाबाद निवासी अनुराग त्यागी की लोहा गलाने की भट्टी में गिरने से मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद स्वजन और हिंदूवादी संगठनों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया था। उस समय श्रम विभाग और कारखाना निदेशालय ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया था।