गुरुग्राम में महिला का अर्धनग्न शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर थाना क्षेत्र के पचगांव में बाघनकी रोड पर शनिवार दोपहर अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मानेसर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

मानेसर पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुछ राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम में बाघनकी रोड पर महिला का शव मिलने की सूचना दी। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, सीन आफ क्राइम की टीमें मौके पर पहुंची। शव पचगांव बाघनकी रोड पर धीरज धर्मकांटा के नजदीक डाली गई ईंटों के बीच में पड़ा हुआ था।

जांच में पाया गया कि शव के गले पर रस्सी से खींचने के निशान बने हुए थे। यह अर्धनग्न अवस्था में था। आशंका है कि किसी ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की और शव को यहां फेंक दिया। पुलिस व अन्य जांच टीमों ने शव को करीब 24 घंटे पहले यहां डाले जाने की आशंका जताई। महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मामले की जांच में जुट गई है।