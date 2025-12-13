Language
    गुरुग्राम में महिला का अर्धनग्न शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    मानेसर के पचगांव में बाघनकी रोड पर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। मानेसर थाना पुलिस ने शव को कब् ...और पढ़ें

    गुरुग्राम के पचगांव में बाघनकी रोड पर शनिवार दोपहर अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर थाना क्षेत्र के पचगांव में बाघनकी रोड पर शनिवार दोपहर अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मानेसर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

    मानेसर पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुछ राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम में बाघनकी रोड पर महिला का शव मिलने की सूचना दी। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, सीन आफ क्राइम की टीमें मौके पर पहुंची। शव पचगांव बाघनकी रोड पर धीरज धर्मकांटा के नजदीक डाली गई ईंटों के बीच में पड़ा हुआ था।

    जांच में पाया गया कि शव के गले पर रस्सी से खींचने के निशान बने हुए थे। यह अर्धनग्न अवस्था में था। आशंका है कि किसी ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की और शव को यहां फेंक दिया। पुलिस व अन्य जांच टीमों ने शव को करीब 24 घंटे पहले यहां डाले जाने की आशंका जताई। महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मामले की जांच में जुट गई है।

    आसपास के लोगों से महिला के बारे में पूछा गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के थानों में इश्तेहार भेजकर गुमशुदगी की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पुलिस ने बताया कि जल्द ही महिला की पहचान कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

