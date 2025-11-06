'आंख खुली तो फंदे पर लटकी मिली अंजलि...', शादी के 9 महीने बाद भागकर दोस्त के साथ आई थी गुरुग्राम
गुरुग्राम में रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में 23 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने दोस्त के साथ फिरोजाबाद से आई थी। महिला की पहचान अंजलि कुमारी के रूप में हुई है। कौशल के अनुसार, अंजलि अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसके परिवार वाले उसे लगातार फ़ोन कर रहे थे, जिसके कारण वह तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के पास बुधवार रात एक गेस्ट हाउस में ठहरी 23 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला एक दिन पहले ही अपने पुरुष दोस्त के साथ यूपी के फिरोजाबाद से यहां आई थी।
अभी आत्महत्या के कारणों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। सेक्टर नौ थाना पुलिस ने गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जलालपुर गांव की रहने वाली अंजलि कुमारी के रूप में की गई है।
बताया जाता है कि अंजलि अपने दोस्त कौशल के साथ एक दिन पहले इस गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आई थी। कौशल से पूछताछ में पता चला कि रात में वह गहरी नींद में था। जब उठा तो अंजलि को फंदे पर लटका पाया।
कौशल ने पुलिस को बताया कि अंजलि के साथ उसकी कई साल से दोस्ती थी। फरवरी 2025 में परिवारवालों ने अंजलि की मर्जी के बगैर एक लड़के से शादी करा दी थी, लेकिन वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसलिए अंजलि उसके साथ रहने की जिद कर रही थी।
कौशल पहले भी गुरुग्राम में रहकर नौकरी कर चुका है, इसलिए वह उसे लेकर यहां आया था। कौशल भी यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसने बताया कि अंजलि के घर से आने के बाद उसके ससुराल व मायकेवालों के फोन आ रहे थे, इसलिए वह परेशान थी।
यहां भी वह परिवार और भविष्य को लेकर डिप्रेशन में थी। सेक्टर नौ थाना पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। परिवार ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है।
